Assen, Lauf 1: Kein Spaziergang für Herrera zum Sieg

Den ersten Sieg der Frauen-Weltmeisterschaft 2025 sicherte sich Maria Herrera, die bis zur Ziellinie unter Druck von Beatriz Neila stand. Für Lucy Michel war das erste Saisonrennen nach einem Sturz vorzeitig beendet.

Die erste Pole-Position der WorldWCR 2025 sicherte sich in Assen am Freitag Vizeweltmeisterin Maria Herrera. Ihre spanischen Landsfrauen Beatriz Neila und Sara Sanchez komplettierten die erste Startreihe. Die Neuseeländerin Avalon Lewis kennt Assen aus der Supersport-WM 300 2017 und qualifizierte sich überraschend als Vierte. Als einzige deutschsprachige Teilnehmerin ging Lucy Michel als Neunte aus Reihe 3 in den ersten Lauf.

Das Rennen über zwölf Runden wurde bereits um 11:50 Uhr gestartet. Die Frauen-Weltmeisterschaft gastiert erstmals in Assen, weshalb die Streckenkenntnisse bei den Teilnehmerinnen unterschiedlich ausgeprägt sind.

Den Start gewann Herrera und gemeinsam mit Neila machten sich die Spanierinnen an der Spitze auf und davon. Bei Halbzeit führten sie bereits um 5,4 sec vor den Verfolgern. Herrera führte das Rennen die meiste Zeit an, erst in Runde 8 setzte Neila ein Überholmanöver, aber die Forward-Pilotin konterte wenige Kurven später. Zwei Runden später folgte dasselbe Schauspiel.

In der letzten Runde überraschte Neila ihre Landsfrau in der Schikane und lag auf der Ziellinie vor ihr, doch sie berührte den grünen Bereich und kam als Zweite in die Wertung. Der Sieg wurde Herrera zugesprochen, die nicht den von vielen erwarteten Spaziergang zum Sieg hatte.

Um Platz 3 kämpften praktisch das gesamte Rennen über die überraschend schwache Sara Sanchez und Avalon Lewis. Am Ende setzte sich die Erfahrung der Spanierin durch.

Für Lucy Michel war das Rennen nach einem Sturz in Runde 5 beendet. Die Sächsin hielt sich den linken Arm und wurde zur Untersuchung ins Medical-Center gebracht.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Neila und Lewis in die erste Kurve. Michel auf Platz 11.



Runde 1: Herrera, Neila und Lewis innerhalb 0,5 sec. Sanchez (4.) bereits 1,5 sec zurück. Michel auf Platz 12.



Runde 2: Herrera und Neila setzen sich ab. Lewis und Sanchez folgen mit 1,2 und 2,1 sec Rückstand. Michel (13.) verliert eine weitere Position.



Runde 3: Im Verfolgerfeld hat sich Ponziani auf Platz 5 durchgesetzt, aber Jones hält tapfer mit und auch Relph legt zu. Michel (14) kämpft in einer großen Gruppe um Platz 11.



Runde 4: Herrera und Neila weiter innerhalb 0,2 sec. Sanchez (4.) 0,2 sec hinter Lewis (3.).



Runde 5: Ponziani (5.) kann Jones nicht abschütteln. Sanchez ist neue Dritte. Michel gestürzt – die Sächsin hält sich den linken Arm.



Runde 6: Neila (2.) fährt in 1:47,685 min die schnellste Rennrunde.



Runde 7: Herrera und Neila fahren identische Rundenzeiten. Sanchez (3.) gerät wieder unter Druck von Lewis. Ponziani und Jones kämpfen um Platz 5.



Runde 8: Ponziani (5.) fährt ihre persönlich schnellste Runde und verschafft sich damit etwas Luft von Jones.



Runde 9: Neila übernimmt erstmals die Führung, doch noch vor Ende der Runde setzt sich Herrera wieder an die Spitze. Sturz Boudesseul.



Runde 10: Neila zieht wieder an Herrera vorbei!



Runde 11: Herrera kommt als Führende aus der vorletzten Runde, Neila weiterhin am Hinterrad.



Letzte Runde: Neila überrascht Herrera vor der Schikane und liegt auf der Linie vor ihrer Rivalin – aber sie überfuhr den grünen Bereich und wird auf Platz 2 zurückgestuft.