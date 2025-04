Beatriz Neila in Assen: Dieser Sieg bedeutet die Welt

Beim Saisonauftakt der Women's Circuit Racing World Championship 2025 in Assen jubelte Beatriz Neila im zweiten Lauf über ihren ersten WM-Sieg. Welchen Anteil Superbike-Star Jonathan Rea daran hat.

Dass Beatriz Neila das Zeug zum Sieg hat, deutete die Spanierin bereits im vergangenen Jahr in der Debütsaison der WorldWCR mehrfach an. Als WM-Vierte stand die zierliche Madrilenin in vier Rennen auf dem Podium und fuhr zwei schnellste Rennrunde. Gegen Ana Carrasco, Maria Herrera und Sara Sanchez fehlte ihr vor allem die Erfahrung ihrer älteren Landsfrauen.

Beim diesjährigen Saisonauftakt in Assen wurde ein Siegeszug von Maria Herrera erwartet, doch wir sahen spannende und umkämpfte Rennen. Den ersten Lauf gewann die Vizeweltmeisterin knapp vor Neila, am Sonntag war der Zieleinlauf umgekehrt.

Für die Ampito Crescent Yamaha-Pilotin war es der erste Sieg in der Frauen-Weltmeisterschaft. In der Europameisterschaft hatte Neila bereits vier Rennen gewinnen können. «Die Siege unterscheiden sich – die Siege in der EM waren schön, großartig, wow. Das war nicht schlecht, aber dieser Sieg in Assen bedeutet viel mehr. Es ist die Weltmeisterschaft», jubelte Neila auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Ich habe das ganze Rennen über die letzte Runde nachgedacht, und habe es geschafft, der richtigen Linie zu folgen. Im ersten Lauf hatte ich im letzten Sektor einen Fehler und musste akzeptieren, dass es nur Platz 2 wird. Ich bin also wirklich stolz auf mich und super glücklich.»

Neila ist ein Sonnenschein im Superbike-Paddock, niemand jubelt so mitreißend wie die 22-Jährige. «Ich liebe es einfach, auf dem Podium zu stehen – aber nicht nur deswegen. Im Winter habe ich so hart körperlich trainiert und mich auch mental intensiv vorbereitet. Es ist das Ergebnis all meiner Bemühungen und der Tränen», erklärte die Teamkollegin von Jonathan Rea, der ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. «Johnny ist sehr wichtig für mich, er unterstützt mich sehr. Leider konnte er nicht in Assen sein, aber wir haben uns geschrieben und er motivierte mich, mich noch mehr anzustrengen. Er ist mein Vorbild und dass er mich fördert, sagt etwas aus. Er hat mir großartige Tipps gegeben, und am Samstag schickte er mir eine ermutigende Nachricht, die mir das gab, was ich für den Sieg brauchte. Also, danke Johnny, und du kannst sicher sein, dass ich in dieser Saison hart für Pole-Positions und Siege kämpfen werde.»

Ganz nebenbei führt die 22-Jährige erstmalig die Frauen-Weltmeisterschaft an, wenn auch punktgleich mit Herrera. Für die WorldWCR 2025 ist sie zuversichtlich. «Ich bin sprachlos, das bedeutet mir so viel. Für die Saison denke ich, dass ich konstant vorn mitmischen werde», sagte Neila selbstbewusst. «Beim Cremona-Test fuhr ich auf Rekordniveau und war am ersten Tag die Schnellste. Maria und Sara werden auch stark sein – wir werden sehen, wie es laufen wird.»

Die WorldWCR 2025 besteht aus sechs Veranstaltungen. Das zweite Saisonmeeting findet am ersten Mai-Wochenende auf dem Cremona Circuit statt.