Maria Herrera: «In dieser WM können Kinder gewinnen»

Maria Herrera ging als haushohe Favoritin in die zweite Saison der Frauen-Weltmeisterschaft. In Assen zeigte sich: Die Spanierin hat auch ohne Ana Carrasco starke Konkurrenz.

Im ersten Rennen in Assen konnte Vizeweltmeisterin Maria Herrera den Sieg mit 0,133 sec Vorsprung auf Beatriz Neila über den Zielstrich retten, im zweiten Lauf drehte ihre Landsfrau den Spieß um und gewann 0,173 sec vor ihr. Sara Sanchez und Avalon Lewis konnten mit den beiden im zweiten Rennen ebenfalls mithalten und fuhren auf Augenhöhe.



Nach Assen führen Neila und Herrera die Weltmeisterschaft gemeinsam mit 45 Punkten an, Sanchez folgt mit 32 Zählern.

Herrera taktierte und ließ sich zur Rennmitte vom ersten auf den vierten Platz zurückfallen. «Ich wollte nicht das ganze Rennen führen», erzählte die 28-Jährige SPEEDWEEK.com. «Beatriz war besonders am Ausgang der schnellen Kurven sehr gut, ich musste mir etwas überlegen. Diese Motorräder sind sehr langsam, mit ihnen hast du nicht viele Möglichkeiten. Also wollte ich die Gegnerinnen studieren. Bea hat einen Schritt nach vorne gemacht, sie versteht das Bike jetzt besser. Es ist schön, dass wir zusammen kämpfen können, ich war auf der Bremse nicht stark genug, um sie in der letzten Runde zu besiegen.»

Herrera verfügt über mehr Erfahrung als jede andere in dieser Klasse, die Pilotin aus dem Team Klint Forward startete auch schon in der Moto3-, Supersport-300-, Supersport-WM und MotoE. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung der Fans, aber auch von ihr selbst.

«Das ist kein Druck, sondern gibt mir Motivation», unterstrich die siebenfache Laufsiegerin. «Ich kenne mein Potenzial und das des Motorrads. In dieser Kategorie können Kinder gewinnen, wegen des Gewichts. Ich kann nicht weniger essen als jetzt, ich wiege trotzdem, was ich wiege. Ich wünsche mir, dass es auch in dieser WM-Klasse ein Mindestgewicht gibt, wie in fast allen anderen Kategorien.»