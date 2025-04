Assen Lauf 2: Herrera bezwungen – Debütsieg von Neila

In einem spannenden Finale holte sich Beatriz Neila im zweiten Lauf in Assen ihren ersten Sieg in der Frauen-Weltmeisterschaft 2025. Für Lucy Michel endete das Rennen außerhalb der Punkteränge.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Von der Pole-Position ging daher Beatriz Neila ins Rennen, die erste Startreihe komplettierten ihre Landsfrauen Maria Herrera und Sara Sanchez. Für die am Samstag gestürzte Lucy Michel ging der zweite Lauf von der zwölften Position los.

Das Rennen über zwölf Runden wurde um 11:50 Uhr gestartet. Das Wetter hatte sich seit dem Sprintrennen der Superbike-Kategorie stabilisiert: Der TT Circuit war bis auf wenige feuchte Flecken trocken und es wurde insgesamt freundlicher.

Den Start gewann Herrera und gemeinsam mit Neila, der Neuseeländerin Avalon Lewis und Sanchez machte sich ein Quartett an der Spitze auf und davon.

Bei Halbzeit führte die Spitzengruppe bereits um 14 sec vor den Verfolgern. Herrera führte das Rennen die meiste Zeit an, aber auch Neila zeigte sich angriffslustig und lag zeitweise vorn.

Nach einem Fehler von Herrera in Runde 7 leistete Neila die Führungsarbeit, aber die Gruppe blieb bis zum Ende in Schlagdistanz. Erfreulich die Entwicklung von Lewis, die auf Augenhöhe mit den etablierten Spanierinnen kämpfte und sich nicht aufs Hinterherfahren beschränkte.

Herrera führte das Quartett in die letzte Runde, die Ellbogen wurden ausgefahren. Mit einem starken Überholmanöver holte sich Neila die Führung und gewann mit der schnellsten Rennrunde in 1:48,164 min das zweite Assen-Rennen. Herrera und Sanchez komplettierten das Podium. Lewis stürzte in der letzten Schikane und ging bedauerlicherweise leer aus.

Bedenklich: Der Rückstand der Verfolger betrug fast 20 Sekunden!

Vierte wurde die Italienerin Roberta Ponziani, die sich nach einer verkorksten Startrunde durchs komplette Feld kämpfen musste.

Lucy Michel kämpfte in der dritten Gruppe um die elfte Position, sah aber außerhalb der Punkteränge als 17. das Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Neila und Lewis in die erste Kurve. Michel auf der zwölften Position.



Runde 1: Die Top-4 innerhalb einer Sekunde. Michel auf 14, Ponziani nur auf 15.



Runde 2: Herrera leistet weiter Führungsarbeit, aber Neila, Lewis und Sanchez halten mit. Neuzugang Lucie Boudesseul (5.) erste Verfolgerin der Spitzengruppe.



Runde 3: Neila übernimmt erstmals die Führung. Ponziani schon auf Platz 8 angekommen. Michel (15.) am Ende einer Gruppe, die um Platz 9 kämpft.



Runde 4: Schnellste Rennrunde Lewis in 1:49,062 min. Michel verliert drei weitere Positionen.



Runde 5: Herrera hat in 1:48,995 min die Führung zurückerobert. Die Top-4 aber weiter innerhalb nur 0,6 sec. Ponziani pflügte durchs Feld und ist jetzt Fünfte.



Runde 6: Nur die vordere Gruppe fährt 1:48 min.



Runde 7: Herrera fällt nach einem kleinen Fehler ans Ende der Führungsgruppe zurück. Neila führt. Schnellste Runde Sanchez in 1:48,689 min.



Runde 8: Neila gibt die Pace vor. Ponziani, Relph und Jones kämpfen um Platz 5. Ruiz, Boudesseul, Carreno und Madrigal um Rang 8.



Runde 9: Herrera kämpft sich in 1:48,415 min auf Platz 2 nach vorn. Michel auf 18 mit Anschluss bis Platz 12.



Runde 10: Herrera sucht in 1:48,205 min die Entscheidung und führt das Quartett an. Ponziani mit 17 sec Rückstand weiterhin auf Platz 5.



Runde 11: Die Top-4 innerhalb 0,6 sec.



Letzte Runde: Neila überrascht Herrera und gewinnt ihr erstes Rennen. Sanchez wird Dritte. Lewis stürzt, Michel auf 17.