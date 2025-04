Rookie Chloe Jones (21) arbeitet für den Durchbruch 28.04.2025 - 07:27 Von Kay Hettich

© GRMOtorsport Chloe Jones

Die Engländerin Chloe Jones ist der Neuzugang in der WorldWCR 2025, von dem sich Beobachter am meisten versprechen. Die 21-Jährige hatte sich in ihrer Heimat in gemischten Serien in den Top-10 etabliert.