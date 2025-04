Denis Dal Zotto: Ein neues Gesicht in der WorldWCR

Neben Wildcards in Superbike- und Supersport-WM sehen wir beim Meeting in Cremona in der Frauen-Weltmeisterschaft ein neues Gesicht. Die Italienerin Denis Dal Zotto wird von Leon Haslam unterstützt.

Denis Dal Zotto ist bereits viel herumgekommen. Die 20-Jährige fuhr in Italien die Supersport-300, für zwei Jahre in der britischen Junior-Supersport-Serie sowie die Frauen-Europameisterschaft. Für 2025 einigte sie sich mit Leon Haslam, der Dal Zotto die Teilnahme am Yamaha R7-Cup ermöglicht – allerdings in Italien!

«Ich habe großes Glück», betonte die Italienerin bei Corsedimoto. «Er hat mich unter seine Fittiche genommen und ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr wieder Teil seiner Akademie sein zu können. Sowohl er als auch sein Vater Ron Haslam haben mir immer sehr geholfen: Sie haben viel Erfahrung in dieser Welt, sie wissen, wie die Dinge funktionieren, und für die Entwicklung ist das eine Hilfe. Auch, weil ich aus einer Familie komme, in der es nie Rennsport gab!»

Schon 2022 fuhr Dal Zotto im Haslam-Team. «Damals war ich 16 Jahre alt und wohnte in einem Wohnmobil, das vor seinem Haus stand», verriet Dal Zotto. «So lebte ich acht Monate, es war mein zweites Zuhause.»

Beim Meeting in Cremona wird sich herausstellen, wie viel Dal Zotto vom Engländer gelernt hat. Denn die 20-Jährige wird im Haslam-Team Affinity Sports Academy Rokit Rookies einen Gaststart in der WorldWCR 2025 absolvieren.