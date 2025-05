Cremona, Lauf 1: Ponziani besiegt spanische Stars

Roberta Ponziani holte bei ihrem Heimrennen in Cremona ihren ersten Sieg in der WorldWCR. Die Italienerin bezwang die starken Spanierinnen Maria Herrera und Beatriz Neila. Lucy Michel beendete den ersten Lauf als 12.

Die Pole-Position in der WorldWCR 2025 in Cremona sicherte sich am Freitag Vizeweltmeisterin Maria Herrera. Die erste Startreihe komplettierten ihre Teamkollegin Roberta Ponziani sowie überraschend die Mexikanerin Astrid Madrigal. Lauf-2-Siegerin in Assen, Beatriz Neila, qualifizierte sich als Vierte. Als einzige Deutsche im Teilnehmerfeld ging Lucy Michel von Position 10 in das erste Rennen.

Das Rennen über zwölf Runden wurde um 12:45 Uhr gestartet. Die Frauen-Weltmeisterschaft hatte im Vorfeld einen Test auf dem Cremona Circuit, weshalb Streckenkenntnisse bei allen Teilnehmerinnen vorhanden sind.

Den Start gewann Herrera und gemeinsam mit Ponziani und Neila machten sich das Trio an der Spitze auf und davon. Nur die Top-3 fuhren im Rennen unter 1:41 min. Bis zur letzten Runde führte die fehlerfreie Herrera, die ihre Verfolgerinnen jedoch immer im Nacken hatte.

Erst in der letzten Runde sahen wir ein Überholmanöver, als die zweitplatzierte Ponziani aus dem Windschatten mit der schnellsten Rennrunde in 1:40,496 min an ihrer Teamkollegin vorbeizog und bis zur Ziellinie die Führung verteidigte. Es ist der erste Sieg der Italienerin und der erste Sieg einer Nicht-Spanierin in der WorldWCR!

In der Verfolgergruppe setzte sich Madrigal gegen die schwache Sanchez auf Platz 4 durch – jedoch mit bedenklichen 6 sec Rückstand auf die Siegerin.

Lucy Michel hatte zunächst Anschluss in einer Kampfgruppe um Platz 8, konnte die Pace aber nicht ganz mitgehen und wurde Zwölfte.

Die US-Amerikanerin Mallory Dobbs wurde von Emily Bondi aus Frankreich abgeräumt. Außerdem stürzte die Neuseeländerin Jessica Howden.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Ponziani und Neila in die erste Kurve. Michel auf 13.



Runde 1: Herrera führt um 0,3 sec vor Ponziani und 0,5 sec vor Neila. Lewis verbessert sich auf Platz 4. Gaststarterin Dal Zotto auf Platz 16.



Runde 2: Herrera in 1:40,793 min weiter vorn. Die Top-4 innerhalb 0,8 sec.



Runde 3: Sanchez in 1:40,612 min vorbei an Madrigal auf Platz 6. Emily Bondi räumt Mallory Dobbs ab.



Runde 4: Herrera, Ponziani und Neila um eine Sekunde vor Lewis, Sanchez und Madrigal. High-Speed-Crash von Jessica Howden.



Runde 5: Die Top-3 unverändert. Sanchez vorbei an Lewis auf Platz 4. Michel (12.) hat Anschluss bis Platz 8.



Runde 6: Ponziani kurzzeitig vorbei an Herrera. Sanchez (4.) schon 2,6 sec zurück. Lewis und Madrigal kämpfen um Platz 5.



Runde 7: Herrera führt weiter vor Ponziani und Neila. Nur die Top-3 fahren unter 1:41 min.



Runde 8: Neila (3.) in 1:40,497 min mit der schnellsten Rennrunde. Michel auf Platz 12.



Runde 9: Ponziani fuhr erneut neben Herrera, kommt aber nicht an der Spanierin vorbei. Die Verfolger liegen 5 sec zurück.



Runde 10: Das Spitzentrio weiter in 0,5 sec. Sanchez und Madrigal kämpfen um Platz 4. Michel (12.) hat den Anschluss verloren.



Runde 11: Herrera vor Ponziani und Neila.



Letzte Runde: Ponziani holt sich aus dem Windschatten die Führung und gewinnt mit der schnellsten Rennrunde 1:40,496 min ihr erstes Rennen. Dann Herrera und Neila.