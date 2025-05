Cremona, Lauf 2: Herrera gewinnt Herzschlagfinale

In einer spannenden letzten Runde sicherte sich Maria Herrera durchsetzungsstark gegen Beatriz Neila und Roberta Ponziani den Sieg im zweiten Lauf der Frauen-Weltmeisterschaft in Cremona.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole. Von der Pole-Position ging somit Lauf-1-Sieger Roberta Ponziani ins Rennen, die erste Startreihe komplettierten Beatriz Neila und Maria Herrera. Die Sächsin Lucy Michel büßte zwei Positionen ein und startete als Zwölfte.

Das Rennen über zwölf Runden wurde um 12:45 Uhr gestartet. Das Wetter war vergleichbar mit Samstag – sonnig und mit 25 Grad Celsius angenehm. Den Start gewann Herrera und gemeinsam mit Neila, Ponziani, der Neuseeländerin Avalon Lewis und Sara Sanchez machte sich ein Quintett an der Spitze auf und davon.

Bei Halbzeit führte die Spitzengruppe um 6 sec vor der Mexikanerin Astrid Madrigal, die in der Superpole als Dritte überraschte. Herrera führte das Rennen an, aber insbesondere Neila und Ponziani konnten den Speed der WM-Leader jederzeit mitgehen.

In der zweiten Rennhälfte musste zuerst Lewis abreißen lassen. Die Mutter eines Sohnes wurde ungefährdet Fünfte. Derweil wurde es in der Spitzengruppe hektischer. Das Quartett pushte sich zu immer schnelleren Rundenzeiten. Drei Runden vor dem Ende fiel auch Sanchez zusehends zurück und verabschiedete sich vom Kampf um die Podestplätze.

In der letzten Runde überholte Neila die weiterhin führende Herrera aus dem Windschatten, doch am nächsten Bremspunkt war Herrera später dran. In der Kurve kam es zum Kontakt, aber die beiden Spanierinnen blieben sitzen. Profiteur war Ponziani, die Neila überholen konnte und hinter ihrer Forward-Teamkollegin Zweite wurde.

Lucy Michel kam 27 sec hinter der Spitze auf der elften Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Neila und Ponziani in die erste Kurve. Dahinter Lewis, Sanchez und Madrigal. Michel auf 14.



Runde 1: Die Top-5 in einer Gruppe. Madrigal führt die Verfolger an. Sturz Magdalena Simoes.



Runde 2: Herrera setzt sich an der Spitze leicht ab. Sturz Isis Carreno.



Runde 3: Neila schließt die Lücke zu Herrera. Die Top-5 liegen in einer Sekunde. Madrigal einsam auf Platz 6. Michel Zwölfte.



Runde 4: Die vordere Gruppe fährt 1:40,7 min, der Rest 1:41 min und langsamer.



Runde 5: Herrera in 1:40,463 min mit der schnellsten Runde. Sanchez vorbei an Lewis auf Platz 4. Michel führt die Kampfgruppe um Platz 11 an.



Runde 6: Herrera, Neila und Ponziani setzten sich von Sanchez und Lewis ab.



Runde 7: Sanchez versucht in 1:40,177 min die Lücke zu den Top-3 wieder zu schließen. Lewis fällt ab und muss sich mit Platz 5 begnügen.



Runde 8: Die Top-4 innerhalb 0,8 sec. Michel hat sich freigefahren und fährt einsam auf Platz 11.



Runde 9: Neila (2.) fährt sich in 1:40,132 min ans Hinterrad von Herrera.



Runde 10: Ponziani (3.) kontert in 1:40,005 min. Sanchez (4.) scheint den Speed nicht mehr mitgehen zu können.



Runde 11: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Sanchez liegt 1,7 sec zurück.



Letzte Runde: Neila kurzzeitig vorn, am Ende holte sich aber Herrera den Sieg vor Ponziani und Neila.