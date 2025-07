Balaton, Lauf 2: Neila und Jones bezwingen Herrera

Das zweite Rennen der WorldWCR 2025 auf dem Balaton Park Circuit endete mit dem Sieg für Beatriz Neila. Chloe Jones auf Platz 2 nahm Maria Herrera (3.) wichtige Punkte weg. Lucy Michel verpasste die Top-15.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – wird nach einem anderen Verfahren ermittelt. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole. Von der Pole-Position ging somit Roberta Ponziani ins Rennen, die erste Reihe komplettierten Sara Sanchez und Lauf-1-Siegerin Maria Herrera. Die WM-Zweite Beatriz Neila fuhr die viertschnellste Rundenzeit. Für die Sächsin Lucy Michel blieb es bei Position 14.

Das Rennen über elf Runden wurde um 12:20 Uhr Ortszeit gestartet. Der Himmel über Balaton Park war dunkel bewölkt, vom nächtlichen Regenschauer waren aber nur noch wenige feuchte Stellen zu sehen.

Den Start gewann Herrera und gemeinsam mit Neila und Jones setzte sich ein Trio an der Spitze ab. Nach vier Runden hatten die Verfolger in Person von Sara Sanchez und Roberta Ponziani zwei Sekunden Rückstand auf die Spitzengruppe.

Bei Halbzeit führte Neila vor Jones und Herrera das Rennen an, Positionskämpfe gab es jedoch nicht. Sanchez und Ponziani in der Verfolgergruppe fuhren identische Rundenzeiten, entsprechend änderte sich der Rückstand nur wenig.

Vorn hielt Neila die Pace hoch und unterband damit zeitkostende Positionskämpfe. Am Ende kreuzte die zierliche Spanierin mit 0,2 sec Vorsprung auf die immer stärker werdende Britin Chloe Jones die Ziellinie. Herrera konnte in der Schlussphase nicht nachlegen und wurde mit 0,9 sec Rückstand Dritte.

Den Kampf um Platz 4 entschied Ponziani für sich. Die Italienerin verbesserte sich damit in der Gesamtwertung vorbei an Sanchez auf Rang 3.

Lucy Michel kämpfte in einer Gruppe um Platz 14, musste sich am Ende aber mit Platz 16 begnügen.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Neila und Ruiz in die erste Kurve. Michel auf 16. Viel Durcheinander hinter der Spitze in Kurve 2.



Runde 1: Herrera vor Neila und Jones, dann Ruiz und Sanchez.



Runde 2: Die Top-3 setzen sich bereits um 1,6 sec ab. Schnellste Runde Jones in 1:54,171 min. Um Platz 4 kämpfen Ruiz, Sanchez und Ponziani. Michel weiter auf 16.



Runde 3: Wieder fährt Jones (3.) in 1:54,035 min die schnellste Zeit. Sanchez (4.) nimmt die Verfolgung der Top-3 auf. Das Ende des Feldes hat bereits 30 sec Rückstand!



Runde 4: Herrera führt weiter vor Neila und Jones. Sanchez (4.) fährt identische Zeiten, hat aber 2 sec Rückstand. Michel (16.) hat Anschluss bis Platz 13.



Runde 5: Neila und Jones vorbei an Herrera. Sanchez (4.) verkürzt auf 1,5 sec.



Runde 6: Die Top-3 innerhalb 0,7 sec. Sanchez (4.) in 1:53,725 min mit der schnellsten Zeit.



Runde 7: Herrera versucht vergeblich, Jones in Kurve 1 auszubremsen.



Runde 8: Jones (2.) in 1:53,277 min mit der schnellsten Runde. Die Top-3 innerhalb 0,8 sec. Michel auf 15 und im Kampf um Platz 14.



Runde 9: Herrera (3.) studiert ihre Gegnerinnen, während vorn Neila in 1:53,198 min die Pace hochhält. Ponziani vorbei an Sanchez auf Platz 4.



Runde 10: Jones (2.) fährt die schnellste Zeit in 1:53,089 min. Herrera fällt etwas ab. Michel auf 14.



Letzte Runde: Neila gewinnt vor Jones und Herrera.