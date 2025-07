Balaton, Lauf 1: Maria Herrera gewinnt Ungarn-Debüt

Das erste Rennen der WorldWCR auf dem Balaton Park Circuit war spannend und umkämpft mit Maria Herrera als Siegerin. Auf Platz 2 setzte sich Chloe Jones durch. Lucy Michel auf Platz 13.

Die Pole-Position in der WorldWCR 2025 in Balaton sicherte sich am Freitag Beatriz Neila vor Maria Herrera und Roberta Ponziani. Die eigentliche Dritte, Chloe Jones, wurde wegen Bummelns um drei Startplätze zurückgestuft. Lucy Michel hatte sich auf Startposition 14 qualifiziert.

Der um 12:30 Uhr gestartete erste Lauf über elf Runden war geschichtsträchtig – es war das erste Rennen einer Motorradweltmeisterschaft auf dem Balaton Park Circuit überhaupt. Auf der Warm-up-Lap begann es in Teilen der Rennstrecke zu tröpfeln – bei 28 Grad sollte das aber kein Problem darstellen.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Herrera, doch noch in der ersten Runde wechselte die Führung zuerst an Neila, dann an Jones. Nach drei Runden hatte sich Vizeweltmeisterin Herrera wieder an die Spitze gesetzt. Ab Runde 6 fuhren auch Sara Sanchez und Ponziani in der Spitzengruppe mit und es entwickelte sich ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Rennen mit vielen Führungswechseln.

Nachdem Sanchez, Jones und Neila das Rennen zeitweise angeführt hatten, suchte Herrera drei Runden vor dem Ende die Entscheidung und zog die Pace an. Während sich die 28-Jährige einen Vorsprung von gut einer Sekunde erarbeiten konnte, lieferten sich dahinter Neila und Jones ein Hauen und Stechen um Platz 2 – den die Engländerin nach einem Fehler der WM-Zweiten für sich entschied.

Lucy Michel startete verhalten in das Rennen und büßte zunächst Positionen ein. Nach elf Runden kreuzte die Sächsin auf Platz 13 die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Neila und Jones in die erste Kurve. Michel auf 16.



Runde 1: Jones kommt vor Herrera und Neila als Führende aus der ersten Runde. Sturz Ornella Ongaro.



Runde 2: Die Top-3 unverändert. Howden verbessert sich in 1:54,702 min auf Platz 4. Michel auf 14.



Runde 3: Herrera übernimmt an der Spitze das Kommando. Die Top-3 innerhalb 0,3 sec. Sara Sanchez führt 1,3 sec zurück die Verfolgergruppe an. Schnellste Runde Ruiz (7.) in 1:54,342 min.



Runde 4: Sanchez (4.) holt auf die Top-3 auf. Ruiz legt eine 1:53,992 min nach.



Runde 5: Die Top-4 innerhalb 0,7 sec. Ponziani (5.) in 1:53,338 min auf dem Vormarsch. Michel auf 14.



Runde 6: Herrera führt weiterhin. Sanchez vorbei an Jones auf Platz 3.



Runde 7: Sanchez hat Herrera die Führung abgeknöpft. Das Feld bleibt erstaunlich eng zusammen – die Top-11 innerhalb 9 sec.



Runde 8: Sanchez und Jones verdrängten Herrera kurzzeitig von Platz 1, aber die Forward-Pilotin setzte sich wieder durch und zog die Pace an.



Runde 9: Herrera 1 sec vor Sanchez, Jones und Neila. Ponziani 0,7 sec dahinter. Sturz Tayla Relph.



Runde 10: Herrera vorn, Neila geht den Speed mit. Sanchez fällt auf Platz 5 zurück.



Letzte Runde: Herrera gewinnt vor Jones und Neila.