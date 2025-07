Maria Herrera wiederholt ihre Forderung: «Gefährlich»

Regelmäßig prangert Maria Herrera als Führende der Frauen-Weltmeisterschaft die ungleichmäßige Performance der Bremsen an den Yamaha R7 an. Für die Spanierin sind sie ein Sicherheitsrisiko.

In der Frauen-Weltmeisterschaft kommen Einheitsmotorräder Yamaha R7 zum Einsatz, die von der Firma von Luca Montiron technisch vorbereitet werden. «Natürlich ist eine Serienmaschine etwas anderes als eine Grand-Prix-Maschine», betonte der frühere MotoGP-Teamchef im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Gibt es ein Problem mit den Bremsen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen großen Einfluss hat. Es ist aber auch so, dass der Fahrer mit der Bremse arbeiten muss. Wenn du zu Rennbeginn zu viel Druck machst, dann verhärten die Bremsbeläge. Es dauert zwei oder drei Runden, um sie einzufahren, anschließend gibt es mit den Belägen keine Probleme. Das haben wir allen erklärt, sie müssen sich an die Bedingungen anpassen. Wenn wir neue Bremsbeläge einbauen und die Damen bremsen gleich mit voller Kraft, dann verlieren die Beläge an Konstanz.»

Für Maria Herrera, im Vorjahr Vizeweltmeisterin und vor den Rennen in Ungarn am kommenden Wochenende die aktuelle Nummer 1, eine unbefriedigende Antwort. «Meine Rundenzeiten variierten in England wegen der Bremse um über 1 sec», hielt die 28-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Wir sind in einer professionellen Meisterschaft und müssen an ihr arbeiten. Das Bremsproblem muss gelöst werden, weil es sehr gefährlich ist. Ich glaube, es liegt daran, dass wir mit Standardkomponenten fahren. Andere Bremsbeläge sind in meinen Augen die Lösung. Diese müssen wir dann auf verschiedenen Strecken verwenden, um zu sehen, ob wir mit ihnen die gleichen Probleme haben. Das Motorrad muss für uns entwickelt werden.»