Lucy Michel 1 sec besser: Punkte trotz Prüfungsstress

Nach zwei Monaten Pause ging im englischen Donington Park die Frauen-WM auf der Rundstrecke im Rahmen der WorldSBK weiter. Lucy Michel vom Team TSL konnte sich gegenüber 2024 deutlich steigern.

Wirklich glamourös ist das Leben einer WM-Pilotin nicht. Zumindest nicht für Lucy Michel, die nach der Zieldurchfahrt in Donington schon wieder auf dem Sprung zurück in den Alltag war – immerhin mit fünf WM-Punkten mehr im Gepäck. Nach den beiden Rennen, die sie auf den Plätzen 14 und 13 beendet hat, ging es auf direktem Weg zum Flughafen. «Um 1.30 Uhr waren wir dann zuhause», berichtete die Fahrerin des Teams TLS um Stefan Laux. Ausschlafen war nicht, um 5.30 Uhr klingelte der Wecker, eine Stunde später war Arbeitsbeginn.

«Wir hatten über 30 Grad in Donington», berichtete Michel, «verrückt für England. Ja, es war heiß, aber nicht so krass wie im Vorjahr in Portimao.» Für Michel war es der zweite WM-Auftritt auf der britischen Strecke, eine Sekunde schneller als im Vorjahr ihre Rundenzeit. «Mit der langsameren Zeit war ich im Vorjahr Achte», ordnete sie ihre Leistung ein. «Jetzt war ich eine Sekunde schneller und stand ein Stück weiter hinten. Aber dennoch freue ich mich über die Fortschritte. Ich bin inzwischen vom Grundspeed schneller und habe auch später gebremst. Doch es zeigt auch, dass die Meisterschaft inzwischen stärker und um einiges schneller ist. Es ist für mich vielleicht ärgerlich wegen der Platzierung, aber das allein zählt nicht. Ich bin auch happy, wie sich meine Zeiten entwickelt haben.»

Zwei Monate Pause lagen hinter den WM-Teilnehmerinnen seit Cremona Anfang Mai. Lucy konnte in der Zeit einen Test in Magny-Cours absolvieren, wo in diesem Jahr noch eine WM-Veranstaltung im Rahmen der WorldSBK stattfindet. Ungelegen kam ihr die Pause nicht, denn aktuell steckt sie voll in der Abschlussprüfung nach ihrer Ausbildung zur Röntgen-Assistentin. «Ich konnte die Rennpause super zum Lernen nutzen», so Michel gegenüber SPEEDWEEK.com, «auch wenn dadurch der Sport ein wenig gelitten hat, muss ich zugeben.» In Sachen Fitness wird sie die Schlagzahl Ende dieser Woche wieder erhöhen, denn am Mittwoch steht die letzte Prüfung von neun an.

Im zweiten Rennen von Donington sah es lange nach einem besseren Resultat aus. Michel hatte sich vor ihren Verfolgerinnen zwei Sekunden Vorsprung herausgearbeitet, doch der schmolz gegen Rennende wie Schnee in der britischen Sonne und sie musste noch einen Platz hergeben. «Ich bin viermal fast gestürzt», verriet sie. «Ich stand quer beim Reinfahren in die Kurve und quer beim Rausfahren. Alle hatten mit dem Einheitsreifen ähnliche Probleme. Ich denke, bei mir kam das auch, weil ich so klein bin und durch die starke Schräglage.»

In knapp zwei Wochen geht es weiter im WM-Takt mit der Reise an den ungarischen Balaton Park Circuit. Bis dahin ist die Prüfung vergessen und sie kann wieder andere Prioritäten setzen. Auch ihr Boss zeigt sich erneut als Racing-Fan und hat schon vor Verkündung der Abschlussnoten den Arbeitsvertrag für Lucy Michel unterschrieben.



Mit ihren fünf Punkten aus England hält die Sächsin jetzt bei 14 und liegt damit auf dem 16. Gesamtrang.