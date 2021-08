Jago Geerts (Yamaha): Erster GP-Sieg in Lommel

Jago Geerts gewann das MX2-Meeting in Lommel

Yamaha-Pilot Jago Geerts triumphiert beim Meeting der Motocross-WM MX2 in Lommel das erste mal bei seinem Heimrennen. Die Sandpiste gilt als schwerstes Pflaster im Kalender.

Im vergangene Jahr hatte MX2-Star Jago Geerts im Rahmen der «Triple-Header» gleich drei mal die Chance, endlich sein Heimrennen zu gewinnen. Er scheiterte 2020 sowohl an sich, als auch an der starken Leistung von Tom Vialle (KTM). Dieses Jahr wollte es der junge Mann aus Balen aber endgültig wissen und das Rennen vor etlichen Fans, Freunden und Sponsoren für sich entscheiden.

«Ich bin wirklich sehr glücklich! Es ist mein erster GP-Sieg hier in Lommel! Das erste Rennen war sehr gut! Ich bin die ganze Zeit hinter Renaux (Yamaha) gefahren. Ich habe dann Druck gemacht und er machte daraufhin einen kleinen Fehler und ich konnte ihn überholen», erklärte der Sandspezialist zufrieden. «Ich wollte genau das gleiche auch im zweiten Rennen. Im Prinzip war es wie im ersten Rennen, nur dass es dieses mal De Wolf war, der vor mir war. Er war wirklich stark! Am Ende wollte ich ihn noch in den letzten beiden Runde überholen, aber das habe ich nicht geschafft. Ich habe den GP trotzdem gewonnen und bin damit sehr glücklich.»

Geerts klebte einige Runden am Hinterrad des führenden Husky-Piloten, bis es zwischenzeitlich einen Abstand von fast fünf Sekunden gab. Der Yamaha-Werksfahrer hielt am Ende nochmal komplett rein. Als so ziemlich alle Fahrer nur noch im Überlebensmodus unterwegs waren, startete der 21-Jährige eine kluge letzte Aufholjagd, die die Menge zum Kochen brachte!

«Ich kenne die Strecke sehr gut. Ich habe ein paar neue Linien gesucht und am Ende dann auch welche gefunden, die schneller waren. Ich bin dann immer näher an De Wolf gekommen und das gab mir neue Motivation. Ich wollte noch das Überholmanöver machen, aber mir lief die Zeit davon», gab der GP-Sieger glücklich gegenüber SPEEDWEEK.com zu Protokoll.



Ein Sieg und Platz zwei in den beiden Läufen ergeben eine fast perfekte Punktausbeute von 47 Zählern. Damit kommt er im Gesamtklassement auf Platz 4 mit 193 Punkten – genau die Nummer, die er fast seine ganze Karriere auf dem Rücken trug, bis er 2021 auf die Nummer 93 wechselte.

Grand-Prix-Wertung Lommel:

1. Jago Geerts, 1-2

2. Kay de Wolf, 3-1

3. Maxime Renaux, 2-3

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 221

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 195, (-26)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 194, (-27)

4. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 193, (-28)

5. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 176, (-45)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 174, (-47)

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 171, (-50)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 159, (-62)

9. René Hofer (A), KTM, 156, (-65)

10. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 132, (-89)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 116, (-105)

12. Tom Vialle (F), KTM, 100, (-121)

...

21. Lion Florian (D), KTM, 27, (-194)

25. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-209)

36. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-220)