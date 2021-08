Henry Jacobi (Honda): Defekt-Fiasko in Lommel

Defekt in Lommel: Henry Jacobi

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi erlebte im tiefen Sand von Lommel eine bittere Enttäuschung.

Alleine schon die Piste von Lommel gilt als die wohl kräfteraubendste im Kalender und verlangt auch von den Top-Stars der Motocross-Szene den höchsten Respekt, wie die zahlreichen Ausrutscher der Asse am Wochenende gezeigt haben.

Dem deutschen 450-ccm-MXGP-Fahrer Henry Jacobi aus dem JM-Honda-Team der belgischen Cross-Ikone Jack Martens bleibt Lommel 2021 in mehr als bitterer Erinnerung. Der Thüringer musste beide Rennen am Sonntag schon in der Anfangsphase wegen Defekten aufgeben.

Vor allem im zweiten Rennen befand sich Jacobi nach einem gelungenen Start in einer guten Ausgangslage, war nach dem Start guter Sechster und pendelte sich dann um Platz 10 ein. Wenig später musste der Kumpel von Ken Roczen jedoch erneut frustriert die Segel streichen und das Motorrad in Richtung Box schieben.

«Das ist ein sehr bittere Pille, die ich schlucken muss», nimmt der 24-Jährige zur Kenntnis. «Was die Defekte betrifft, bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Ich hatte jedenfalls wirklich Bock auf den Sand. Trotzdem bin ich hoch motiviert für das nächste Event in Kegums in Lettland.»

Besonders ärgerlich: Die beiden technischen Defekte bei Jacobi ereigneten sich jeweils nur einen Steinwurf von der Teambasis seiner Martens-Honda-Truppe entfernt.

Grand-Prix-Wertung Lommel:

1. Romain Febvre, 2-1

2. Jeffrey Herlings, 1-5

3. Pauls Jonass, 4-2

4. Jorge Prado, 6-3

5. Antonio Cairoli, 3-7

6. Tim Gajser, 7-4

WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 226

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 221, (-5)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 217, (-9)

4. Jorge Prado (E), KTM, 212, (-14)

5. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 184, (-42)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 180, (-46)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 160, (-66)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 159, (-67)

9. Ben Watson (GB), Yamaha, 111, (-115)

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 109, (-117)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 95, (-131)

Ferner:

17. Henry Jacobi (D), Honda, 49, (-177)

28. Tom Koch (D), KTM, 9, (-217)