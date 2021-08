Lommel: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Moto-1

Nach dem Start zum ersten MX2-Lauf in Lommel stürzte Red Bull KTM Werksfahrer Mattia Guadagnini. Maxime Renaux (Yamaha) führte bis zur Hälfte des Rennens, bevor Jago Geerts (Yamaha) in Führung ging und siegte.

6. Lauf zur MX2-Motocross-WM im Tiefsand von Lommel (Belgien): Der niederländische Husqvarna-Teenager Kay de Wolf holte am Vormittag nach dem Sandrennen in Oss auch in Lommel seine zweite Pole der Saison. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den Start, doch WM-Leader Maxime Renaux ging noch in der ersten Rund in Führung, während Mattia Guadagnini (KTM) bereits am Ende der Startgeraden per Highsider stürzte und eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten musste. Guadagnini rappelte sich auf und kam auf P14 ins Ziel.

Conrad Mewse (KTM) rangierte in der Anfangsphase des Rennens auf Rang 3 und musste das Rennen mit technischem Defekt beenden.

An der Spitze führte Renaux über die Hälfte der Renndistanz. In Runde 9 nutzte Jago Geerts (Yamaha) einen Fehler von Renaux und übernahm die Führung. Geerts gewann den ersten Lauf mit 10 Sekunden Vorsprung vor Maxime Renaux (Yamaha). Pole-Setter Kay de Wolf kämpfte sich nach einigen Fehlern nach vorne und beendete das Rennen auf P3. Tom Vialle musste P4 am Ende gegen die Angriffe von Thibault Benistant verteidigen. Vialle erreichte das Ziel knapp mit 0,8 Zehntelsekunden Vorsprung vor Benistant.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder wurde Zehnter, Lion Florian (KTM) erreichte auf P17 erneut die Punkteränge.

Ergebnis Lommel, MX2, Moto 1:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Tom Vialle (F), KTM

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

8. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

9. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS

11. René Hofer (A), KTM

12. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

13. Glen Meier (DK), KTM

14. Mattia Guadagnini (I), KTM

15. Petr Polak (CZ), Yamaha

16. Isak Gifting (S), GASGAS

17. Lion Florian (D), KTM

18. Andrea Adamo (I), GASGAS

19. Nathan Renkens (B), KTM

20. Stephen Rubini (F), Honda

...

25. Noah Ludwig (D), KTM

...

28. Paul Haberland (D), Honda

...

32. (DNF) Marnique Appelt (D), KTM

33. (DNF) Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki