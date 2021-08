Unglaublich: Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt Moto-1

Trotz eines gebrochenen linken Schulterblatts gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den ersten MXGP-Wertungslauf im belgischen Lommel vor Romain Febvre (Kawasaki) und Antonio Cairoli (KTM).

6. Lauf zur Motocross-WM im belgischen Tiefsand von Lommel: Zur Überraschung aller trat Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings heute Morgen trotz seines gebrochenen linken Schulterblattes zum Training an und erreichte dort die zweitschnellste Zeit hinter Polesetter Tim Gajser (Honda).

Als das Startgatter zum ersten Lauf fiel, katapultierte Romain Febvre seine Werks-Kawasaki zum 'holeshot' und führte das Rennen 10 Runden lang an. Am Horizont tauchten bereits dunkle Regenwolken auf. Dahinter positionierte sich Jeffrey Herlings und behielt Febvre in Sichtweite. Nach der Hälfte der Renndistanz legte Herlings einen Zwischenspurt ein und schloss die Lücke zu dem Franzosen. Zwischenzeitlich hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet und an manchen Streckenteilen regnete es in Strömen. Als Herlings Febvre in Schlagdistanz hatte, fackelte er nicht lange und ging innen an dem Franzosen vorbei in Führung und gab sie bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand.

Diese unglaubliche Leistung zeigt erneut, über welch außergewöhnliche Qualitäten 'The Bullett' verfügt. Er vermag Dinge zu tun, die ein Mensch unter diesen Umständen normalerweise nicht leisten kann.

Nachdem Herlings Febvre passiert hatte, strauchelte und stürzte der Franzose, doch er verlor dabei keine Position, nachdem er und Herlings zuvor bereits eine große Lücke zum Rest des Feldes herausgefahren hatten.

Mehrere Fahrer stürzten. Tim Gajser geriet in der zweiten Runde in eine Bremswelle, stürzte und lädierte sich dabei das Roll-Off-System seiner Schutzbrille. Sand und Regen waren für ihn besonders widrige Bedingungen. Der slowenische Titelverteidiger rettete Rang 7 über die Ziellinie. Sein Vorsprung in der WM-Tabelle schmolz damit vor dem zweiten Lauf von 11 auf 5 Punkte zusammen, denn Antonio Cairoli (KTM) erreichte das Ziel auf Rang 3. Auch Jorge Prado stürzte schon in der ersten Runde. Glenn Coldenhoff würgte seine Yamaha beim Start ab und musste dem Feld hinterherfahren.

Cairoli startete im Bereich der Top-5 und überholte im Rennen Jeremy Seewer (Yamaha) und am Ende Pauls Jonass (GASGAS).

Beide deutschen MXGP-Starter mussten das Rennen vorzeitig beenden und verfehlten die Punkteränge.

Ergebnis MXGP Lommel, Moto-1:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Jorge Prado (E), KTM

7. Tim Gajser (SLO), Honda

8. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

10. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

11. Brian Bogers (NL), GASGAS

12. Ben Watson (GB), Yamaha

13. Shaun Simpson (GB), KTM

14. Alberto Forato (I), GASGAS

15. Cyril Genot (B). KTM

16. Jeremy van Horebeek (B), Beta

17. Jordi Tixier (F), KTM

18. Brent van Doninck (B), Yamaha

19. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

20. Lars van Berkel (NL), Honda

...

24. Todd Kellett (GB), Yamaha

...

26. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

...

35. (DNF) Tom Koch (D), KTM

36. (DNF) Dylan Walsh (GB), Kawasaki

37. (DNF) Henry Jacobi (D), Honda

...

DNS: Arnaud Tonus (CH), Yamaha