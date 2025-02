Liam Everts hofft auf Teilnahme am WM-Auftakt

Ob Husqvarna-Neuzugang Liam Everts beim WM-Auftakt in Cordoba (Argentinien) dabei sein wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Am 15. September 2024 zog sich Everts einen Bruch des Halswirbels C5 zu.

Am Rande des Hawkstone Internationals erklärte Stefan Everts, dass der Start seines Sohns Liam beim Saisonauftakt in Argentinien noch ungewiss sei und zunächst weitere Untersuchungen abgewartet werden müssen. Inzwischen sieht es gut aus, dass Liam tatsächlich in Cordoba am Startgatter stehen könnte. Die Entscheidung wird in den kommenden Tagen fallen. Viel Zeit gibt es nicht, denn schon in einer Woche, am 1. März, beginnt in Argentinien die WM-Saison 2025.

«Der erste Arzt meinte, dass ich frühestens sechs Monate nach der Operation wieder fahren kann. Aber Dank der Hilfe meines Physiotherapeuten Lieven Maesschalck verbesserte sich die Situation schneller als erwartet. Während der ersten drei Wochen habe ich fast rund um die Uhr geschlafen. Ich bin nur aufgestanden, um etwas zu essen und einen kleinen Spaziergang zu machen. Ich brauchte die Ruhe, um mich zu erholen. Als es endlich besser wurde, musste ich aber immer noch die Halskrause tragen und durfte erst in der achten Woche mit dem Training beginnen.»

Die Strecke in Cordoba ist für alle Fahrer und Teams unbekannt. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine Sandpiste handeln. «Ich hoffe, dass ich dabei sein kann. Der Boden spielt für mich eigentlich keine Rolle», erklärt Liam.

Im Team Nestaan Husqvarna startet Liam Everts in diesem Jahr als Teamkollege von Titelverteidiger Kay de Wolf. «Kay geht als Top-Favorit ins Rennen, aber ich möchte wieder mein altes Niveau erreichen und noch besser werden. Ich gehe davon aus, dass der erste Teil der Saison nicht einfach werden wird, aber ich bin darauf vorbereitet.»

In diesem Jahr wird 'Liamski' von Ruben Tureluren trainiert, seinem Onkel mütterlicherseits. «Ruben hat viele Erfolge mit Ben Townley, Jeffrey Herlings und Kay de Wolf erzielt und diese Erfahrung möchte ich nutzen.»