Sommieres: Yamaha-Debüt von Valentin Guillod

Top-Fahrer aus mehreren Motocross-Werksteams werden am kommenden Wochenende das hochdotierte Frühjahrs-Event in Sommieres als WM-Generalprobe bestreiten – auch Asse aus der Schweiz sind dabei.

Im südfranzösischen Sommieres, nordöstlich von Montpellier geht am kommenden Wochenende nach den Rennen in Montevarchi und Lacapelle-Marival der Reigen der großen internationalen Motocross-Frühjahrs-Events 2025 zu Ende. Am 2. März steht dann bereits der MXGP- und MX2-WM-Saisonauftakt im argentinischen Cordoba auf dem Programm.

Das Event in Sommieres wartet mit einem stark besetzten Teilnehmerfeld in der MXGP-Kategorie auf. Genannt hat das Kawasaki-Werksteam mit Routinier Romain Febvre und dem lettischen Team-Neuling Pauls Jonass. Dazu kommt mit Calvin Vlaanderen ein Vertreter aus dem Yamaha-Werksteam. Ebenfalls am Start sein wird die Motoblouz-Honda-Mannschaft mit Alberto Forato und Kevin Horgmo.

Dazu kommen die beiden Westschweizer Routiniers Arnaud Tonus sowie Valentin Guillod. Während Tonus wieder mit dem Hostettler-Yamaha-Team ausrücken wird, erlebt Guillod eine Premiere: Der 32-Jährige aus Motier sitzt nicht mehr auf einer Honda des Teams Motoblouz, sondern startet in diesem Jahr auf einer Kehrli-Yamaha 450. Sowohl Tonus als auch Guillod wollen ausgewählte WM-Events fahren.

Auch die MX2-Kategorie ist in Sommieres mit Vertretern von drei offiziellen Werksteams stark besetzt. Jungspund Mathis Valin ist mit der MX2-Werks-Kawasaki noch unbesiegt – er gewann zuletzt in Lacapelle vor den Yamaha-Assen Thibault Benistant und Janis Reisulis. Benistant und Reisulis werden in Sommieres ebenfalls dabei sein. Dazu kommt Honda-Fahrer Ferruccio Zanchi. Sein Landsmann und neuer HRC-Teamkollege Valerio Lata lässt die Generalprobe aus.

Bemerkenswert: Wie berichtet, ist das Event in Sommieres mit knapp 50.000 Euro dotiert. Auf den Tagessieger warten 10.000 Euro, die Podiumsfahrer dürfen sich noch über 7500 bzw. 6000 Euro freuen. Dazu kommt: Auch die Pole-Position wird in beiden Kategorien mit jeweils 1000 Euro honoriert.