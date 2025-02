MX Opener in Lierop mit WM-Piloten am Start 21.02.2025 - 00:13 Von Thoralf Abgarjan

In Lierop findet ein weiteres Saisonvorbereitungsrennen statt

Bei der Eröffnung der Motocross-Saison 2025 im niederländischen Lierop am kommenden Wochenende haben sich mehrere WM-Piloten angemeldet. In der MX2-Klasse wird Weltmeister Kay de Wolf (Husqvarna) am Start stehen.