WMX: Courtney Duncan siegt, Papenmeier P4

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann WM-Tabellenführerin Courtney Duncan (Kawasaki) punktgleich vor Nancy van de Ven (Yamaha) nach einem heftigen Abflug im ersten Lauf. Larissa Papenmeier (Yamaha) erreicht Rang 4.

5. Lauf der Damen-WM in Arroyomolinos (Spanien), der im Samstags- Rahmenprogramm der Motocross-WM ausgetragen wurde: Die neuseeländische WM-Leaderin Courtney Duncan (Kawasaki) musste im ersten Lauf vor einer großen Zuschauerkulisse zunächst einen herben Rückschlag hinnehmen. Erst räumte sie die führende Kiara Fontanesi (Yamaha) von der Strecke, als sich zwei Spurrinnen in einer Linkskehre zu einer tiefen Rinne verjüngten. In Führung liegend verlor sie später beim Wechseln der Abreißfolie den Halt am Lenker und flog heftig ab. So erbte Nancy van de Ven (Yamaha) die Führung und gewann den ersten Lauf.

Duncan verletzte sich bei ihrem Crash an der Hand und zog sich eine tiefe Schnittwunde am Finger zu. Für den zweiten Lauf mussten Handgelenk und Finger bandagiert werden.

Larissa Papenmeier (Yamaha) gewann den 'holeshot' zu Moto-2, aber bereits in der ersten Runde setzte sich Duncan an die Spitze und gab die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab. Duncan wurde Dank ihres besseren zweiten Laufs Grand-Prix-Siegerin. Larissa Papenmeier fiel im zweiten Lauf bis auf Rang 5 zurück und wurde am Ende Vierte der Tageswertung.

In der WM-Tabelle konnte sich Duncan mit 16 Punkten Vorsprung weiter absetzen. Larissa Papenmeier rangiert nach 5 absolvierten Rennen auf Rang 5.

Ergebnis WMX Arroyomolinos:

1. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 2-1

2. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 1-2

3. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 3-3

4. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 4-5

...

19. Anne Borchers (D), Suzuki, 13-26 (DNF)

WMX-Tabelle nach WM-Runde 5:



1. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 223

2. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 207, (-16)

3. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 195, (-28)

4. Shana van der Vlist (NL), KTM, 170, (-53)

5. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 167, (-56)

...

18. Anne Borchers (D), Suzuki, 39, (-184)