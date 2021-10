Lacapelle: EM-Leader Valerio Lata (KTM) siegt

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann der italienische Tabellenführer Valerio Lata (KTM) die Tageswertung der EMX125 in Lacapelle Marival (Frankreich) vor Lokalmatador Marc-Antoine Rossi (KTM) und Lucas Coenen (Kawasaki).

4. Lauf der EMX125 Europameisterschaft in Lacapelle Marival (Frankreich): Die Hartbodenstrecke präsentierte sich in gutem Zustand und das sonnige Herbstwetter bot am Samstag vor dem 12. WM-Lauf perfekte Rennbedingungen. Als der einheimische Franzose Marc-Antoine Rossi (KTM) im ersten Lauf der WMX125 Europameisterschaftsklasse in Führung ging, gaben die Fans an der Strecke einen Vorgeschmack auf den morgigen Renntag, wenn die favorisierten französischen GP-Asse den Kurs umrunden.

Rossi führte umjubelt von den Fans das Rennen 5 Runden lang an, konnte dann aber den von hinten nachrückenden Bobby Bruce (GASGAS) nicht halten. Nach einer Führungsrunde stürzte der Brite gleich zweimal hintereinander und fiel auf P3 zurück. Danach setzte Ferruccio Zanchi den führenden Rossi wieder unter Druck, doch auch er stürzte und fiel bis auf Rang 21 zurück. Rossi behielt die Nerven und gewann den ersten Lauf vor Lata und Bruce.

Sacha Coenen (Kawasaki) startete erneut gut in diesen ersten Lauf, doch wieder einmal begann er das Rennen zu ambitioniert, ging übers Limit, stürzte und fiel auf Rang 18 zurück. Obwohl auf dem Hartbodenkurs von Lacapelle das Überholen schwierig ist, fuhr der junge Belgier noch auf Rang 11 nach vorne. Sein Zwillingsbruder Lucas fuhr vergleichsweise unauffällig aber effektiv und kam im ersten Lauf auf Rang 5 ins Ziel.

Nach dem Start zum zweiten Lauf bot sich ein ähnliches Bild: Ferruccio Zanchi führte diesmal vor Valerio Lata und Sacha Coenen. Coenen zog wieder kräftig am Hahn und hatte mit Dauervollgas schon in der ersten Runde Platz 2 erreicht. Doch es passierte erneut: Der spektakulär fahrende Belgier stürzte wieder und fiel wieder zurück. Erneut musste er das Rennen von außerhalb der Punkteränge aufnehmen. In Moto-2 kam er über P13 nicht hinaus, während es sein langsamerer aber beständigerer Zwillingsbruder Lucas erneut auf das Tagespodium schaffte. Valerio Lata wurde mit einem 2-2-Ergebnis Tagessieger vor Lokalmatador Marc-Antoine Rossi.

Damit konnte sich Lata an der Spitze der EMX125-Tabelle weiter absetzen und führt nach 4 von 9 absolvierten Rennen mit 17 Punkten Vorsprung.

Ergebnis EMX125 Lacapelle Marival:



1. Valerio Lata (I), KTM, 2-2

2. Marc-Antoine Rossi (F), KTM, 1-7

3. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 5-3

4. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna. 4-5

5. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 19-1

...

8. Bobby Bruce (GBR), GASGAS, 3-17

9. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 16-6

...

14. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 11-13

...

20. Valentin Kees (D), KTM, 21-18

EMX-Tabelle nach Runde 4 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 146

2. Kay Karssemakers (NL) 129, (-17)

3. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 123, (-23)

4. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 101, (-45)

5. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 95, (-51)

6. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 95, (-51)

...

10. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 84, (-62)

...

24. Cato Nickel (D), KTM, 23, (-123)

...

28. Maximilian Werner (D), KTM, 16, (-130)

...

32. Valentin Kees (D), KTM, 9, (-137)