Hakon Fredriksen (Yamaha): Sein erster Karrieresieg

Hakon Fredriksen gewann in Lacapelle

Mit einem 1-2-Ergebnis holte der Norweger Hakon Fredriksen (Yamaha) den ersten EMX250-Tagessieg seiner Karriere. EM-Leader Nicholas Lapucci strauchelte im ersten Lauf und gewann Moto-2 souverän.

6. Lauf der EMX250 Europameisterschaft in Lacapelle Marival (Frankreich): Für EM-Leader Nicholas Lapucci (Fantic) begann der Tag gleich mit mehreren Rückschlägen: Der Zweitaktpilot blieb im Chaos der ersten Kurve hängen und begann das Rennen nur auf Platz 19. In der 5. Runde hatte er P16 erreicht und befand sich im Zweikampf mit Liam Everts (KTM), der ebenfalls im Getümmel der ersten Runde hängengeblieben war. Dann stürzte Husqvarna-Pilot Jorgen Talviku. Everts kam gut durch, doch Lapucci blieb hängen, stürzte erneut und verlor wieder zwei Plätze. Danach ging es für den mit einer Fußverletzung hadernden Italiener nur noch um Schadensbegrenzung. Er fuhr bis zum Ende noch auf Platz 12 nach vorne und rettete damit 9 wichtige Punkte.

An der Spitze holte der Norweger Hakon Fredriksen (Yamaha) seinen ersten Laufsieg vor Andrea Bonacorsi (Yamaha) und Cornelius Toendel (Yamaha).

Für den zweiten Lauf nahm sich Lapucci vor, das Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren. Diesmal gelang dem EM-Leader ein guter Start. Mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg gewann er nicht nur den zweiten Lauf, sondern er konnte sogar seine Tabellenführung weiter ausbauen. Lapucci nimmt nach 6 von 10 absolvierten Läufen einen Vorsprung von 36 Punkten mit zum nächsten Lauf nach Trentino.

Hakon Fredriksen sicherte sich mit Rang 2 den Tagessieg seiner Karriere vor Bonacorsi und Gyon.

Die beiden deutschen Starter, Maximilian Spies (Fantic) und Jeremy Sydow (Yamaha) haderten etwas mit der Strecke bzw. waren in Rangeleien verstrickt. Spies holte auf Rang 17 insgesamt 9 und Sydow auf Platz 19 insgesamt 8 Punkte.

Ergebnis EMX250 Lacapelle:



1. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 1-2

2. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 2-3

3. Tom Gyon (F), KTM, 4-4

4. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 12-1

5. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 3-10

6. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 6-6

7. Liam Everts (B), KTM, 10-5

8. Guillem Farres (E), GASGAS, 8-7

9. Rick Elzinga (NL), KTM, 7-8

10. Emil Weckman (FIN), Honda, 5-11

...

13. Mike Gwerder (CH), KTM, 16-13

...

17. Maximilian Spies (D), Fantic, 18-15

18. Jorgen Talviku (EST), Husqvarna, 15-19

19. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 14-20

Meisterschaftsstand EMX250 nach 6 von 10 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 271

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 235, (-36)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 208, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 161, (-110)

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 154, (-117)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 128, (-143)

7. Yago Martinez (E), KTM, 128, (-143)

8. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 103, (-168)

9. Mike Gwerder (CH), KTM, 98, (-173)

...

13. Maximilian Spies (D), Fantic, 69, (-202)

...

25. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 34, (-237)