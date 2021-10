Motocross-Gespann-WM Kramolin: Hochspannung angesagt 11.10.2021 - 12:58 Von Axel Koenigsbeck

© FIM Titelaspiranten: Cermak, Veldman, R. Bax, Vanluchene, Musset und E. Bax (v.l.)

Vor dem letzten Wochenende der Motocross-Gespann-WM liegen drei Teams an der Tabellenspitze in Lauerstellung. Für das Finale im niederländischen Oss ist also Höchstspannung angesagt.