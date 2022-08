Lotte van Drunen (Kawa) steigt mit 15 in die WM ein

Nur zwei Tage nach ihrem 15. Geburtstag gab Lotte van Drunen ihren Einstieg in die Damen-WM bekannt. Sie erhielt von F&H Kawasaki einen Dreijahresvertrag und wird ab sofort von Marc de Reuver trainiert.

Bislang musste sich Lotte van Drunen mit den männlichen Kollegen in ihren Altersklassen herumschlagen und sorgte dort bereits für Aufsehen und ungläubiges Staunen: Letztes Jahr wurde Lotte Dritte der EMX85 Europameisterschaft und ließ auf Sardinien im ersten Lauf Piloten wie Janis Reisulis hinter sich. Auch ihre Auftritte beim ADAC MX Junior Cup sind unvergessen. In diesem Jahr nahm Lotte an einigen Rennen der EMX125 teil und erreichte in Lommel prompt ein Top-10-Ergebnis!

Vorgestern, am 9. August, ist Lotte 15 Jahre geworden und ihre Geschichte erinnert an die Karriere von Ken Roczen, der auch kurz nach seinem 15. Geburtstag in die MX2-WM einstieg.

Lotte hat von F&H Kawasaki das Angebot erhalten, bereits am 4. September Saisonfinale der WMX-WM in der Türkei teilzunehmen. Das Team ist vom Potenzial der jungen Dame so überzeugt, dass sie gleich einen Dreijahresvertrag erhielt.

Van Drunen hat bereits mit F&H-Trainer Marc de Reuver trainiert. Nach dem WM-Finale wird sie sich im Team F&H-Kawasaki auf ihre erste volle WM-Saison 2023 vorbereiten.

«Wir sind sehr glücklich, jetzt auch ein Mädchen in unserem Team zu haben», erklärte die niederländische Team-Managerin Nathalie Fasé . «Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und viele gemeinsame Erfolge.»

«Ich bin so stolz», freut sich Lotte. «Das ist ein erstaunliches Angebot für ein Mädchen in meinem Alter und ich bin wirklich dankbar für diese Möglichkeit und freue mich schon auf die neuen Herausforderungen.»

Die WMX wird in diesem Jahr von den Niederländerinnen dominiert. Nancy van de Ven (Yamaha) führt vor dem letzten Lauf mit 173 Punkten vor Lynn Valk (Yamaha/148Pt.) und Shana van der Vlist (KTM/135 Pt.). Die deutsche Larissa Papenmeier (Yamaha) hat mit nur 3 Punkten Rückstand vor dem letzten Lauf intakte Podiumschancen.

WMX Stand nach 4 von 5 Rennen:

1. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 173

2. Lynn Valk (NL), Yamaha, 148, (-25)

3. Shana van der Vlist (NL), KTM, 135, (-38)

4. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 132, (-41)