Aichwald: Max Nagl siegt mit der 350er Husqvarna

Mit einem 1-2-Ergebnis sicherte sich Max Nagl (Krettek Haas Husqvarna) den Tagessieg zum 7. Lauf der Open DM in Aichwald. Nagl startete mit der leistungsschwächeren 350er Husqvarna und gewann trotzdem.

Am letzten Wochenende fand in Aichwald der 7. Lauf der DM OPEN statt. Mit am Start stand Max Nagl, der eine besondere Verbindung mit dem MSC Aichwald hat, denn von Kindesbeinen an war er Mitglied in dem traditionellen Motorsportclub. «Ich freue mich immer wieder, nach Aichwald zu kommen. Ich kenne viele Leute hier und das macht natürlich besonders viel Spaß», erklärte der Weilheimer.

Erstaunlich: Nagl trat nicht mit seinem normalen 450 ccm Wettkampfmotorrad an, sondern startete mit einer 350er Husqvarna. Mit deutlich weniger Motorleistung und Drehmoment hatte er besonders am Start und bei den Auffahrten spürbare Nachteile. In Aichwald mit am Start standen unter anderem der britische WM-Starter Adam Sterry, Boris Maillard, Stefan Ekerold, Tim Koch und viele andere namhafte Piloten.

Das Handicap an Leistung konnte Nagl aber durch seinen runden Fahrstil und den hohen Kurvenspeed mehr als wettmachen. Mit der 350er hatte er an der langen Startgeraden keine Chance und musste sich in beiden Rennen erst aus dem Mittelfeld heraus vorarbeiten. Nagl gewann in Aichwald die Tageswertung mit einem 1-2-Ergebnis vor Adam Sterry und Boris Maillard. «Im zweiten Lauf wollte ich es nicht mit der Brechstange probieren», meinte Nagl, der sich mit P2 den Gesamtsieg sicherte. «Ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen und habe mich mit P2 im zweiten Lauf abgefunden.»

Mit am Start war übrigens auch US-Legionär Dominique Thury, der für das Team 'VisuAlz Production SAS Kawasaki' im Einsatz war. Den ersten Lauf musste der Schneeberger aber nach einer Kollision mit einem Kontrahenten mit defekten Speichen beenden. Den zweiten Lauf beendete er auf Rang 10.

Nach 7 von 8 Rennen führt weiterhin Stefan Ekerold (Husqvarna) die Open DM an. Er hat einen Vorsprung von 23 Punkten. Zwischen Boris Maillard und Tim Koch geht es vor dem letzten Rennen am 25. September in Torgau im Kampf um Platz 2 weiterhin eng zu.

Zurück zu Sieger Max Nagl und die 350er: Wird der Führende der ADAC MX Masters auch am kommenden Wochenende in Gaildorf wieder mit der 350er ausrücken? «Ganz sicher nicht», meinte der Oberbayer. «Für mich war das hier in Aichwald eine zusätzliche Herausforderung, um mich auch in Hinblick auf das Rennen in Gaildorf vorzubereiten. Wenn es dort wieder so heiß wird, ist in erster Linie Physis und Kondition gefragt.»

Im Interview spricht Max Nagl über seine Zukunftspläne.

Ergebnis DM Open in Aichwald

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-2

2. Adam Sterry (GB), KTM, 4-1

3. Boris Maillard (F), Suzuki, 2-3

Stand DM Open nach 7 von 8 Rennen:

1. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 286

2. Boris Maillard (F), Suzuki, 263, (-23)

3. Tim Koch (D), Husqvarna, 257, (-29)