Siegerin Larissa Papenmeier (Honda) begeisterte

Mit einem 4-1-Ergebnis gewann Larissa Papenmeier den Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal vor der Spanierin Daniela Guillen (GASGAS) und der in der WM führenden Lotte van Drunen (Yamaha).

Larissa Papenmeier begeisterte die Zuschauer am Hang der Nationen im Talkessel schon am Samstag des Grand-Prix-Wochenendes, nachdem sie im ersten Lauf den Holeshot zog und in Führung ging. In der Anfangsphase musste sie sich zwar Daniela Guillen und Klara Fontanesi geschlagen geben, konnte aber den dritten Rang bis 2 Runden vor Schluss halten. Am Ende musste sie sich noch der WM-Führenden Lotte van Drunen (Yamaha) geschlagen geben und beendete den Grand-Prix-Auftakt auf Rang 4.

Nachdem es in der Nacht zum Sonntag noch einmal kräftig geregnet hatte, waren die Bedingungen für den zweiten Lauf am Sonntagormittag für die Damen besonders schwierig. Lynn Valk (KTM) zog diesmal den Holeshot vor Larissa Papenmeier, während Daniela Guillen keinen guten Start erwischte und dem Feld hinterherfahren musste. Larissa übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Daniela Guillen wollte sich durch das Feld nach vorne kämpfen, kollidierte dabei aber gleich mehrfach mit ihren Kontrahentinnen. Ohne vorderen Kotflügel und ohne Brille kämpfte sie sich auf Platz 4 nach vorne. Shana van der Vlist, die den ersten Lauf auf Rang 9 beendet hatte, rangierte auf Position 7, stürzte aber bei der Landung an dem neu gestalteten Step-up-Sprung im Infield des Talkessels und zog sich dabei eine Armverletzung zu.

Auch Kiara Fontanesi stürzte auf Rang 3 liegend gleich zweimal und begrub damit ihre Podiumshoffnungen. Lynn Valk übernahm in der zweiten Hälfte des Rennens die Führung und überquerte die Ziellinie als Laufsiegerin, wurde aber wegen Missachtung der gelben Flaggen um zwei Plätze strafversetzt. Guillen und Papenmeier lagen am Ende mit 43 Punkten gleichauf an der Spitze, aber die Deutsche wurde wegen ihres besseren Ergebnisses im zweiten Lauf Tagessieger.

«Ich war hier bei meinem Heim-Grand-Prix sehr nervös», erklärte die Siegerin. «Die Fans waren einfach nur phantastisch und ich habe sie in jeder Runde gehört. Gestern lief es für mich schon sehr gut und ich war mit meiner Leistung zufrieden. Heute war es natürlich viel schwieriger, weil die Strecke schlammig und tief ausgefahren war. Man musste fokussiert bleiben und die Linienwahl war entscheidend. Mit diesem Sieg beim Heimrennen ist ein Traum wahr geworden.»

Die Niederländerin Lotte van Drunen wurde mit einem 3-2-Ergebnis Dritte der Gesamtwertung und konnte damit ihre WM-Führung verteidigen. Nach dem Sieg der Deutschen kam der Talkessel am Sonntag zum ersten Mal so richtig zum Brodeln. Larissa und die Fans waren glücklich und feierten in ausgelassener Stimmung. In der WM-Tabelle rangiert Larissa Papenmeier als beste deutsche Fahrerin auf dem 6. Platz.

In zwei Wochen findet in Maggiora der 5. Lauf der Damen-WM statt.

Grand Prix of Germany, WMX:



1. Larissa Papenmeier (D), Honda, 4-1

2. Daniela Guillen (E), GASGAS, 1-4

3. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 3-2

4. Lynn Valk (NL), KTM, 5-3

5. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 2-8

6. Sara Andersen (DK), KTM, 7-5

7. April Fanzoni (F), Honda, 8-7

8. Malou Jakobsen (DK), KTM, 6-

9. Danee Gelissen (NL), Yamaha, 10-6

10. Alexandra Massury (D), KTM, 12-12

WM Stand nach 4 von 7 Events:



1. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 183

2. Daniela Guillen (E), GASGAS, 175, (-8)

3. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 141, (-42)

4. Lynn Valk (NL), KTM, 141, (-42)

5. Sara Andersen (DK), KTM, 123, (-60)

6. Larissa Papenmeier (D), Honda, 122, (-61)