Haakon Osterhagen (Fantic) gewinnt EMX125-Auftakt

Mit einer überzeugenden Leistung gewann der norwegische Fantic-Werksfahrer Haakon Osterhagen den Saisonauftakt der EMX125. Der zweite Lauf wurde mit roter Flagge zum Nachteil von Osterhagen abgebrochen.

Der norwegische Fantic-Werksfahrer Haakon Osterhagen dominierte den Saisonauftakt der EMX125 Europameisterschaft in Matterley Basin (England). Er gewann den ersten Lauf mit 7,4 Sekunden Vorsprung vor Marc-Antoine Rossi (KTM).

Im zweiten Lauf übernahm der Norweger schon in der ersten Runde die Führung, stürzte aber an einem frisch gewässerten Streckenabschnitt und fiel auf Rang 6 zurück. Osterhagen rappelte sich schnell wieder auf, legte danach eine eindrucksvolle Aufholjagd hin und übernahm in Runde 4 die Führung. In der 5. Runde kollidierten Ferruccio Zanchi (Yamaha) und Kay Karssemakers (Husqvarna) während der Flugphase bei einem weiten Sprung und stürzten. Zanchi blieb regungslos auf der Strecke liegen, so dass das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden musste. Obwohl Osterhagen zu diesem Zeitpunkt bereits die Führung übernommen hatte, wurde Zanchi als Sieger gewertet, weil die letzte absolvierte Runde vor dem Rennabbruch als Ergebnis gezählt wurde.

Zanchi wurde auf der Strecke versorgt und ins Medical Center überführt. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Italiener wurde auf Gesamtrang 2 gewertet und konnte natürlich nicht an der Podiumszeremonie teilnehmen. Zanchis Teamchef, der frühere WM-Fahrer Thomas Traversini nahm die Trophäe am Podium entgegen, beteiligte sich aber nicht an der Sektdusche.

Der deutsche KTM-Pilot Cato Nickel überraschte im ersten Lauf mit Platz 5. Beim Rennabbruch wurde er auf Platz 14 gewertet. Damit wurde er am Ende Gesamt-Neunter.

Ergebnis EMX125 Matterley Basin:

1. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 1-3

2. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 4-1

3. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 6-2

4. Marc-Antoine Rossi (I), KTM, 2-7

...

9. Cato Nickel (D), KTM, 5-14

...

18. Maximilian Werner (D), KTM, 16-18

EMX125-Tabelle nach Runde 1:



1. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 45

2. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 43, (-2)

3. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 37, (-8)