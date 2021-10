Talkessel EMX125: Valerio Lata ist Tabellenführer

Mit einem 1-4-Ergebnis gewann der Niederländer Ivano van Erp (Yamaha) den 3. Lauf der EMX125 Europameisterschaft im Talkessel vor Bobby Bruce (GASGAS) und Lucas Coenen (Kawasaki).

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Tabellenführer Hakon Osterhagen (Fantic), der sich im Training Schien- und Wadenbein brach, begann die EMX125-Europameisterschaft im Talkessel von Teutschenthal gewissermaßen neu.

Das belgische Supertalent Sacha Coenen (Kawasaki) katapultierte sich nach dem Start in Führung und schien das Feld von der Spitze aus kontrollieren zu können. Doch in Runde 4 stürzte er in einer Linkskurve per 'highsider' von der Strecke und musste sich zunächst etwas sortieren, bevor er das Rennen auf P17 wieder aufnehmen konnte, danach aber erneut stürzte. Mehr als P15 war danach für ihn nicht mehr drin. Die Führung erbte Ivano van Erp (Yamaha). Der Niederländer lieferte sich ein Dragrace gegen Valerio Lata (KTM), gewann aber am Ende den ersten Lauf mit 3 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Lata.

Bereits in der ersten Kurve nach dem Start zum ersten Lauf krachte es gewaltig. 6 Motorräder verhakten sich nach einem Massencrash ineinander. Auch der für das deutsche Kosak-KTM-Team startende Maximilian Werner wurde aufgehalten und musste dem Feld als Letzter hinterherfahren. Auf P19 rettete er aber noch 2 EM-Punkte.

Sacha Coenen gewann den Start zum zweiten Lauf, während Valerio Lata (KTM) in der ersten Runde stürzte und ebenfalls weit zurückfiel. Lata stürzte bei seiner Aufholjagd erneut und konnte auf P13 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Dennoch übernahm Lata, der den ersten Lauf auf P2 beendet hatte, damit die die Meisterschaftsführung! Sacha Coenen machte in diesem Rennen keine Fehler und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 8,2 Sekunden.

Bobby Bruce (GASGAS) wurde mit einem 3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter vor Lucas Coenen mit den Plätzen 4 und 3.

Ergebnis EMX125 Talkessel:



1. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 1-4

2. Bobby Bruce (GBR), GASGAS, 3-2

3. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 4-3

4. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 15-1

5. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 5-6

6. Alexis Fueri (FRA), Fantic, 7-5

7. Valerio Lata (I), KTM, 2-13

...

19. Valentin Kees (D), KTM, 22-15

...

23. Maximilian Werner (D), KTM, 19-25

EMX-Tabelle nach Runde 3:



1. Valerio Lata (I), KTM, 102

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 99, (-3)

3. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 95, (-7)

4. Kay Karssemakers (NL) 95, (-7)

5. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 77, (-25)

...

9. Ivano van Erp (NL), 54 (-48)

...

12. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 48, (-54)

...

20. Cato Nickel (D), KTM, 23, (-79)

...

26. Maximilian Werner (D), KTM, 16, (-86)

...

32. Valentin Kees (D), KTM, 6, (-96)