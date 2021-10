Neues vom Deutschland-Grand-Prix

Am Samstag finden im Talkessel von Teutschenthal die Wertungsläufe der EMX125 und EMX250 Europameisterschaften statt. EM-Leader Hakon Osterhagen (Fantic) fällt weiterhin verletzt aus.

Die Teams im Paddock des Talkessels haben ihre Plätze im Fahrerlager bezogen. Wie SPEEDWEEK.com schon am Donnerstag berichtete, wird es am Eingang für kurzentschlossene Besucher auch Tageskassen geben. Es gilt allgemein über das Grand-Prix-Wochenende die 3G-Regel: Geimpft, genesen, getestet. Der Haupteingang befindet sich seit diesem Jahr an der Südwestseite der Strecke, also etwas südlicher als früher. Der Parkplatz ist jetzt näher an die Strecke gerückt und befindet sich nur wenige Gehminuten von der Rennstrecke entfernt.

Die Wetterprognosen sind weiterhin gut. Am Samstag-Vormittag absolvieren die EMX-Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250 die Qualifikationstrainings. Ab 13 Uhr werden die Wertungsläufe gestartet. Am Sonntag werden die WM-Klassen gestartet.

Der Führende der EMX125, der Norweger Hakon Osterhagen, wird nach seinem Schien- und Wadenbeinbeinbruch leider nicht im Talkessel antreten können. In der EMX250 startet mit Maximilian Spies der Führende der EMXOpen. Der Brandenburger hat sich als Ziel einen Platz unter den Top-5 vorgenommen.

Maximilian Werner hat dieses Jahr in der EMX125 bereits Punkte eingefahren und will im Talkessel weitere EM-Punkte holen. Cato Nickel (KTM), der auf Tabellenplatz 15 rangiert, ist verletzt ausgefallen und kann nicht bei seinem Heimrennen starten.

Weitere Informationen zum Grand-Prix-Wochenende.