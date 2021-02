Riola MX2: Fantic sorgt für Zweitakt-Sensation

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gewann das MX2-Saisonvorbereitungsrennen in Riola Sardo auf Sardinien. Für eine Sensation sorgten die Fantic-Zweitakter: Nicholas Lapucci führte das Rennen bis zum Schluss an.

Erstes Vorsaisonrennen des Jahres in Riola Sardo auf Sardinien: Der französische MX2-Polesetter Maxime Renaux (Yamaha) musste bereits vor dem Start wieder die Heimreise antreten. Er war im Zeittraining gestürzt und hatte sich dabei die Schulter ausgekugelt.

Für die Sensation des Tages sorgten die Fantic-Motorräder, die sich in diesem Jahr der WM-Konkurrenz stellen: Nicholas Lapucci katapultierte die Zweitakt-Fantic zum 'holeshot'. Der Italiener führte vor KTM-Werksfahrer Mattia Guadagnini und Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts. In den ersten Runden musste sich Lapucci gegen die Angriffe von Guadagnini zur Wehr setzen. Doch der KTM-Werksfahrer strauchelte in den tiefen Sandwellen und flog per Highsider ab. Guadagnini touchierte mit den Beinen das Hinterrad des führenden Lapucci und hatte Glück, dass er mit den Beinen nicht zwischen Hinterrad und Schwinge geriet. Er konnte weiterfahren, stürzte danach aber erneut und musste wieder eine Aufholjagd starten. Er beendete das Rennen auf P4.

Lapucci setzte sich bis zum Ende des Rennens mit Jago Geerts auseinander. Als die Überrundungen begannen, konnte sich Geerts in eine gute Ausgangsposition bringen. Eine Minute vor Ende der regulären Renndistanz setzte er zum Überholen an und übernahm die Führung. Den Sieg hatte der Belgier trotzdem noch nicht in trockenen Tüchern, denn er strauchelte und konnte einen Crash gerade noch vermeiden.

Lapucci beendete das Rennen mit seiner Zweitakt-Fantic auf Rang 2. Er kämpfte gegen einen der besten MX2-Fahrer, der im letzten Jahr Titelaspirant war. Das lässt auf eine interessante Saison 2021 hoffen. Fantic ist viel mehr als nur ein Farbtupfer im WM-Feld.

Ergebnis Italienische Meisterschaft Riola Sardo MX2:



1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Nicholas Lapucci (I), Fantic

3. Tim Edberg (S), Yamaha

4. Mattia Guadagnini (I), KTM

5. Alberto Forato (I), GASGAS

6. Andrea Adamo (I), GASGAS

7. Oliver Oriol (E), Yamaha

8. Maximilian Spies (GER), Fantic

...

12. Michael Sandner (A), KTM