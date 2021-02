Riola Sardo: Jorge Prado (KTM) dominiert MX1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Jorge Prado (Red Bull KTM) das Auftaktrennen der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften in Riola Sardo auf Sardinien. Jeremy van Horebeek (Beta) erreichte Platz 4.

Der spanische KTM-Werksfahrer Jorge Prado dominierte das erste Vorsaisonrennen der Saison in Riola Sardo auf Sardinien. Er gewann das MX1-Rennen mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Nach dem Start musste sich der Spanier noch gegen Romain Febvre (Kawasaki) zur Wehr setzen, doch der Franzose beging einen Fehler und fiel zurück. «Ich bin nicht einmal gestürzt», erklärte Febvre nach dem Rennen. «Ich habe nur den Motor abgewürgt, habe aber doch viel Zeit verloren. Außerdem bekam ich 'armpump' [Anm.: Armkrämpfe] und bin danach auf Sicherheit gefahren, um nicht noch einen Sturz zu riskieren.»

Armkrämpfe waren erwartungsgemäß das große Thema in Riola. Auch Coldenhoff und Olsen haderten mit diesen Problemen im ersten Rennen des Jahres. Thomas Kjer Olsen landete bei seinem ersten Einsatz in der MXGP-Klasse auf dem Podium. «Ich habe viel trainiert in den letzten Wochen, aber ein Rennen kann man nicht simulieren. Ich freue mich, dass es gleich so gut gelaufen ist. Meinetwegen kann es so weitergehen.»

Glenn Coldenhoff absolvierte den ersten Einsatz als Yamaha-Werksfahrer und landete auf Rang 2. Während seine Teamkollegen Jeremy Seewer und Ben Watson auf einen Start verzichteten, trat der Niederländer an. «Für mich ist es wichtig, Rennen zu fahren. Das kann man nicht wirklich trainieren, denn ein Rennen bringt mehr Intensität mit. Ich kann mit dem zweiten Platz zufrieden sein.»

Jeremy van Horebeek rückte erstmals auf seinem neuen Beta-Arbeitsgerät aus. Rang 4 vor Alvin Östlund, Romain Febvre und den Neuzugang im Kawasaki-Werksteam, Ivo Monticelli, zeigt, dass der Belgier mit dem neuen Motorrad auf gutem Wege ist. Tom Koch (Kosak KTM) beendete das Rennen auf Rang 8.

Ergebnis Italienische Meisterschaft Riola Sardo MXGP:



1. Jorge Prado (E), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

4. Jeremy van Horebeek (B), Beta

5. Alvin Östlund (S), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

8. Tom Koch (D), KTM

9. Morgan Lesiardo (I), Honda

10. Samuele Bernardini (I), Honda

11. Alessandro Lupino (I), KTM

12. Davide de Bortoli (I), Honda

13. Jimmy Clochet (F), Beta