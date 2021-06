Nicholas Lapucci (Fantic) siegt überlegen, Spies P10

Mit einem souveränen und ungefährdeten Doppelsieg übernahm Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci die Führung in der EMX250 Europameisterschaft. Maximilian Spies (Fantic) erreicht die Top-10.

Auftakt der EMX250 Europameisterschaften in Matterley Basin (England): Mit ungefährdeten und überlegenen Siegen in beiden Läufen übernahm der italienische Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci die Führung der EMX250 Europameisterschaft. Lapuccis Überlegenheit war zwar keine große Überraschung, doch blieb es abzuwarten, ob der Italiener seine Leistungen aus den Vorsaisonrennen auch in den Meisterschaftsläufen in zählbare Ergebnisse umsetzen kann. Diese erste Prüfung haben er und seine Zweitakt-Fantic mit Bravour bestanden. Zur Erinnerung: Lapucci gewann bei den Vorsaisonrennen in Italien praktisch alles, was es zu gewinnen gab und distanzierte dabei immer wieder auch WM-Protagonisten auf ihren Viertakt-Werksmaschinen.

Am Ende des Tages war es für Lapucci der perfekter Tag: Er brannte die mit Abstand schnellste Trainingsrunde in die grünen Wiesen von Winchester und gewann beide Läufe souverän.

«Meine Starts waren ziemlich schlecht», meinte der Italiener nach dem Rennen. Dennoch übernahm der Lapucci in beiden Läufen noch in der ersten Runde die Führung, fuhr einen Sicherheitsabstand von 10 Sekunden zum Rest des Feldes heraus und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze aus.

In beiden Läufen wirkten seine letzten Runden wie eine Wochenend-Spazierfahrt: Er ließ sich vom Publikum feiern und zeigte die eine oder andere Showeinlage bei den weiten Sprüngen.

Trotz der Überlegenheit Lapuccis erlebten die Zuschauer hinter dem Führenden spannende Rennen. Die Überraschung des Tages war der Norweger Cornelius Toendel (Yamaha), der hinter seinem Landsmann Kevin Horgmo (GASGAS) Gesamt-Dritter wurde und erstmals auf dem Podium der Europameisterschaften stand. Für Horgmo war es bereits der zweite Podiumsbesuch nach Lommel 2019 (Gesamtrang 3) und mit Rang 2 ebenfalls das beste Karriereergebnis.

Liam Everts (KTM) stürzte im ersten Lauf auf Platz 5 liegend an einer Bergabpassage über das Vorderrad und fiel damit auf Rang 12 zurück. Im zweiten Lauf startete er nur im Mittelfeld und fuhr im Rennen auf Platz 10 nach vorne. Mit Gesamtrang 9 blieb 'Liamski' aber dennoch hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies zeigte besonders im zweiten Lauf nach sehr gutem Start eine solide Leistung. Er kam gut aus dem Startgatter heraus und nutzte die Leistung seiner 250 ccm Zweitakt-Fantic, um im Bereich der Top-3 in den zweiten Lauf zu starten. Der Brandenburger zeigte eine kämpferisch starke Leistung und beendete das Rennen auf Platz 7, was für ihn Platz 10 in der Gesamtwertung der EMX250-Tabelle bedeutete.

Ergebnis EMX250 Matterley Basin:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 1-1

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 3-2

3. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 2-5

4. Emil Weckman (FIN), Honda, 7-3

5. Hakon Fredriksen (NOR), Kawasaki, 9-4

6. Yago Martinez (E), KTM, 5-8

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 10-6

8. Florian Miot (FRA), KTM, 6-12

9. Liam Everts (B), KTM, 12-10

10. Maximilian Spies (D), Fantic, 16-7

...

14. Mike Gwerder (CH), KTM, 27-11

...

35. Constantin Piller (D), KTM, 33-33

...

37. Luca Diserenz (CH), Honda, 32-35

EMX250 Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 50

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 42

3. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 38

4. Emil Weckman (FIN), Honda, 34

5. Hakon Fredriksen (NOR), Kawasaki, 30

6. Yago Martinez (E), KTM, 29

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 26

8. Florian Miot (FRA), KTM, 24

9. Liam Everts (B), KTM, 20

10. Maximilian Spies (D), Fantic, 19

...

14. Mike Gwerder (CH), KTM, 10