'9MM Bud Racing Kawasaki' 2022 ohne die Coenen-Brüder

Das französische Team 9MM Bud Racing Kawasaki' stellte das Fahrer-Lineup für die kommende Saison vor. Die hoch talentierten Coenen-Brüder verlassen das Team. 2022 konzentriert sich die Truppe ganz auf die 250 ccm Klassen

Die talentierten belgischen Brüder, Lucas und Sacha Coenen, verlassen das Team '9MM Bud Racing Kawasaki'. Die Coenen-Brüder traten in dieser Saison in der EMX125 mit einer hybriden 125er Zweitakt-Kawasaki an. Ein leicht modifiziertes KTM-Triebwerk wurde in den Rahmen einer Kawasaki KX250F gebaut. Somit waren Sacha und Lucas Coenen auch aus technischer Sicht interessante Exoten. Wohin die Coenen-Brüder wechseln werden, ist derzeit noch unklar.

'9MM Bud Racing' setzt auch 2022 weiterhin auf Talentförderung und startet im kommenden Jahr mit Quentin Marc Prugnieres. Der Franzose war in der letzten Saison mit 16 Jahren einer der jüngsten Starter. Sein Teamkollege wird der 85ccm Juniorenmeister des Jahres 2017 werden: Eddie Wade. Der Brite ist inzwischen 18 Jahre alt und wird ebenfalls in der EMX250 Europameisterschaft antreten.

Außerdem startet die Niederländerin Amandine Verstappen in der WMX für das französische Team.

Team Manager Stephane Dassé erklärte: «Die Coenen-Brüder werden nicht mehr Teil unseres Teams sein. Trotz einer außergewöhnlich guten Saison und zahlreicher Erfolge im In- und Ausland, haben sie sich in den letzten Tagen anders entschieden. Es ist ihre eigene Entscheidung. Wir hätten das Abenteuer mit ihnen gern fortgesetzt. Unser Team freut sich nun auf die Saison 2022. Bis dahin geht es Ende des Jahres mit Quentin Prugnieres in die USA, wo wir in Bakersfield/Kalifornien ein einwöchiges Trainingsprogramm mit Motocross und Supercross absolvieren werden.»