Europameister Maximilian Spies verlässt Fantic

Nach zwei Jahren verlässt der Brandenburger Maximilian Spies das italienische Team Maddii, das 2020 als Fantic-Werksteam agierte. Maximilian Spies gewann in diesem Jahr die Zweitakt-Europameisterschaften überlegen.

«Es wird Zeit für mich, auf Wiedersehen zu sagen», kommentierte der Brandenburger die Trennung vom Fantic Factory Team Maddii, mit dem er in diesem Jahr den EMX2t-Titel gewonnen hatte. «Ich verdanke dem Team sehr viel. Ohne die Zusammenarbeit der letzten beiden Jahre würde ich als Racer nicht stehen, wo ich heute bin. Wir haben in zwei gemeinsamen Jahren mit zwei unterschiedlichen Marken zwei Meisterschaften gewonnen. Ich bin Europameister geworden und habe mit dem Team zusammen meine ersten WM-Punkte geholt.»

Zur Erinnerung: Maximilian Spies hatte 2020 einige Wildcardeinsätze in der MX2-WM und holte in Faenza (Italien) auf der Husqvarna seine ersten WM-Punkte. «Wir haben sowohl die guten als auch die schlechten Zeiten gemeinsam gemeistert. Nun trennen sich unsere Wege und ich freue mich auf die Zukunft. Ich danke den Mechanikern im Team. Vor allem werde ich meinen Kumpel Hakon Osterhagen vermissen und ich hoffe, dass wir uns trotzdem bald wieder treffen und Freunde bleiben können, auch wenn wir künftig gegeneinander fahren. Ich durfte in dieser Zeit viele tolle Menschen kennenlernen.»

Für welches Team der Deutsche nächstes Jahr starten wird, ließ er vorerst offen.