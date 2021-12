Hutten Metaal Yamaha 2022 mit neuem Lineup

Das werksunterstützte Team 'Hutten Metaal Yamaha' präsentierte mit Andrea Bonacorsi, Rick Elzinga und Dave Kooiker das Fahrer-Lineup für die kommende EMX250 Saison. Jeremy Sydow wechselt mit neuem Team in die WM.

Das niederländische Team 'Hutten Metaal Yamaha' ist eines der Top-Teams in der prestigeträchtigen EMX250 Europameisterschaftsklasse. Der Sieger dieses Jahres, Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci, wird 2022 in die MXGP-WM aufsteigen. Liam Everts wird ebenfalls aus der EM in die WM wechseln. Also werden die Karten im kommenden Jahr in der EMX250 komplett neu gemischt werden.

Der Vertrag von Jeremy Sydow wurde nicht verlängert. Der Sachse wechselt nächstes Jahr wieder in die MX2 WM und wird für das Team Raths Motorsports starten. Andrea Bonacorsi bleibt im Team. Neu engagiert wurden Rick Elzinga und Dave Kooiker. Das Trio wird um den EMX250 Titel kämpfen. Elzinga kündigte bereits in dieser Saison an, dass er seine Rennkarriere beendet, falls er kein Team findet, von dem er auch bezahlt wird.

In die EMX125 entsendet Yamaha mit dem Team 'MJC Yamaha' die Talente Ivano van Erp aus den Niederlanden, den Letten Karlis Reisulis und den Italiener Ferruccio Zanchi.