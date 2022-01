Offiziell: Coenen-Brüder auf Husqvarna in EMX250

Nach der Trennung der Coenen-Brüder von 'Bud Racing Kawasaki' ist nun offiziell bestätigt, dass die beiden Belgier in diesem Jahr für das Team 'BT Husqvarna' antreten und in die EMX250 aufsteigen.

Die beiden Coenen-Brüder, Lucas und Sacha, gelten als die hoffnungsvollsten Talente Belgiens. In der letzten Saison starteten sie in der EMX125 Europameisterschaft für das französische Team 'Bud Racing Kawasaki' mit modifizierten Zweitakt-Bikes. Im Rahmen einer KX250 tat ein modifiziertes KTM-Aggregat seinen Dienst.

Ende letzten Jahres wurde die Trennung von Bud Racing bekanntgegeben. Nun ist offiziell: Die Brüder starten in der kommenden Saison für 'BT Husqvarna'. «Ein neues Kapitel, neue Ziele und ein neues Team», kommentierten die Coenen-Brüder den Wechsel.

Besonders der jüngere Sacha Coenen stach durch seinen äußerst spektakulären Fahrstil heraus. Im Talkessel gewann er 2021 den zweiten Lauf der EMX125, verletzte sich aber später in der Saison. In diesem Jahr werden die Brüder in der EMX250 antreten. Sacha will evtl. auch Läufe der EMX125 bestreiten.

Ob die Belgier eine WM-Karriere anstreben, oder einen Wechsel in die USA planen, ist derzeit noch ungewiss.