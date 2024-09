Viele Motocross-Legenden bei Kultrennen in Maggiora

Auf der Traditionspiste von Maggiora in Italien steigt am zweiten Oktober-Wochenende ein Motocross-Einladungs-Event der Sonderklasse mit Superstars aus vergangenen Jahrzehnten.

Die Strecke von Maggiora in der Nähe des Lago Maggiore in Norditalien gilt bei den Grand Prix-Assen im Motocross als Kult-Stätte. Auch die Fans lieben das Areal mit Freizeitpark, spektakulären Auf- und Abfahrten und weiten Sprüngen. Am 12. und 13. Oktober wird der «Maggiora Park» Schauplatz eines Events der Sonderklasse sein.

Ehemalige-Motocross-Größen werden sich auf historischen Zweitakt-Bikes messen. Im Vorjahr zog das Duell zwischen dem neunfachen Weltmeister Tony Cairoli und dem Franzosen Christophe Pourcel die Fans in den Bann. Diesmal kommt eine besonders starke Abordnung aus den USA. Angekündigt haben sich US-Ikonen wie Jeremy McGrath, Jeff Emig und Mike Brown.

Ebenfalls genannt hat für Maggiora aus der europäischen Riege der Franzose Gautier Paulin als Jung-Veteran. Dazu kommt der Italiener Alex Puzar, der in Maggiora in den 1990er-Jahren legendäre Siege eingefahren hat. Weitere ehemalige europäische Weltmeister, die in Maggiora an den Start gehen werden, sind Alessio Chiodi, Joël Smets und Jamie Dobb. Das Programm ist umfangreich – auch ein sogenannter Whip-Sprung-Contest wird stattfinden.

Die Legenden-Veranstaltung mit Zweitakt-Motorrädern war in Maggiora bereits im Vorjahr ein voller Erfolg. Der Termin passt auch für die Legenden perfekt, denn einige der US-Boys werden eine Woche davor zum MXoN nach Matterley Basin in Großbritannien anreisen und danach nach Maggiora kommen.