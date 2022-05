SidecarCross-DM: Vizemeister Adrian Peter in Führung

Die SidecarCross-DM-Asse können nur hoffen, dass Vanluchene/Bax keine weiteren Auftritte in Deutschland planen. Ansonsten dürften die Vizeweltmeister noch ein gewichtiges Wort im Kampf um die Spitzenplätze mitreden.

Vor der Halbzeit bleibt die Deutsche Meisterschaft völlig offen. Schienen nach Kamp-Lintfort Benny Weiss/Patrick Schneider die Hauptfavoriten zu sein, übernimmt nun Adrian Peter die Tabellenführung. Die Österreicher konnten in Geisleden nicht an den Start gehen, da Weiss seit einigen Tagen mit hohem Fieber das Bett hütet. Auch den am kommenden Wochenende stattfindenden Grand Prix im tschechischen Loket werden sie auslassen.

Abermals mit Miroslav Zatloukal im Boot fuhr Peter auf dem anspruchsvollen Kurs von Geisleden zwei vierte Plätze ein, obwohl zwischen den Wertungsläufen der defekte Motor getauscht werden musste. Die Punkteausbeute reichte, um vorerst die Tabellenführung zu übernehmen. Doch zufrieden war Peter mit den Platzierungen nicht. Die Linksläufer hatten nach eigenem Bekunden auf der harten Bahn an zwei Stellen einen deutlichen Vorteil, den Marin Walter/Philipp Frommherz und Joachim Reimann/William Leutwyler konsequent nutzten. «Als Reimann mich außen überholte, dachte ich, ich stehe», konstatiert Peter. In Loket wird er wieder mit seinem Stammbeifahrer Nicky Debruyne antreten, während der konditionsstarke Zatloukal den schnellen Belgier Jason van Daele unterstützt. Das erste gemeinsame Training verlief zu beider Zufriedenheit.

Den belgisch-niederländischen Gästen hatte die deutsche Elite wenig entgegenzusetzen. Vanluchene/Bax übernahmen in beiden Läufen schon bald die Führung und dominierten jeweils mit knapp einer Minute Vorsprung. Den ersten Start gewannen Marcel Faustmann/Julian Zimmermann, kippten dann aber an einer gewässerten Stelle um und blockierten dadurch einige folgende Teams. Zu diesen gehörten die jungen Brüder Joshua und Noah Weinmann ebenso wie Jan Hoormann/Andy Schlinnertz, deren Kupplung bei dem nachfolgenden Befreiungsmanöver Schaden nahm. Während Faustmann noch auf Platz 7 vorfuhr, wurden André Knübben/Simon Lenz – wie schon bei den Rennen zuvor – durch Probleme mit der Antriebskette eingebremst. Offensichtlich ein Systemfehler, den der Mönchengladbacher zunächst aufspüren muss.

Auf den geplanten Einsatz in Loket verzichtet Knübben daher ebenso wie Tim Prümmer. Der 23-Jährige ist nach seinem Sturz in Schnaitheim wieder genesen und fuhr am Wochenende bei einem offenen Rennen in Bielstein mit Tobias Lange zwei zweite Plätze hinter Julian Veldman/Glenn Janssens ein. Stammbeifahrer Arno Steegmans soll erst in zirka vier Wochen wieder einsatzbereit sein, weshalb Prümmer am GP in Loket nicht teilnimmt.

Nach dem zweiten Start führten zunächst Walter/Frommherz. Nachdem sie Vanluchene den Vortritt lassen mussten, schien der zweite Rang vor Faustmann, Reimann, Peter und Tobias Blank/Justin Blume sicher. Bis sich das Seitenrad wegen eines zerstörten Lagers von seiner Achse löste und Frommherz aus dem Boot katapultierte. Glücklicherweise ging die Havarie ausgangs einer Rechtskurve glimpflich aus.

Auch in der Pokalwertung gab es einen Führungswechsel. Partrick Hengster/Celina Jahn waren wie üblich flott unterwegs und absolvierten beide Läufe, ohne von Vanluchene überrundet zu werden. Doch Lukas Erlecke/Robert Godau waren schneller und kassierten damit die volle Punktzahl. Mit Heimvorteil holte Marcus Prokesch, ganz nebenbei erster Vorsitzender des MSC Geisleden, nach einer starken Qualifikation die Ränge 3 und 2. Hendrick/Hartmann/Ronny Benning stürzten im zweiten Lauf, wobei Seitenrad und Lenkungsdämpfer demoliert wurden.

Unfreiwillig weilte Tommy Morch als Zuschauer an der Strecke. Der DM-Dritte von 2013 und 2014 nimmt nach wie vor mit Patrick Leskow an regionalen Rennen teil und wollte in Geisleden mit Tageslizenz starten. Beim Training stürzte das Duo und Leskow zog sich einen Bänderriss zu.

Der nächste DM-Lauf findet am 29. Mai im südbadischen Schopfheim statt. Mit von der Partie sind dort auch Classic-Gespanne. Info: msc-schopfheim.de

Resultate Motocross-Gespann-DM Geisleden/D:



1. Lauf: 1. Vanluchene/R. Bax (B/NL), WSP-Zabel. 2. M. Walter/Frommherz (D), VMC-Zabel. 3. Reimann/Leutwyler (D/CH), VMC-Zabel. 4. Peter/Zatloukal (D/CZ), WSP-Zabel. 5. T. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 6. Erlecke/R. Godau (D), WSP-KTM. 7. Faustmann/Zimmermann (D), VMC-Zabel. 8. Hengster/Jahn (D), VMC-Zabel. 9. Prokesch/Plettke (D), VMC-Zabel. 10. H. Hartmann/Benning (D), VMC-KTM. 11. J. Weinmann/N. Weinmann (D), Mefo-Husqvarna. 12. A. Knübben/Lenz (D), WSP-KTM. 13. H. Walter/Gerloff (D), AYR-KTM. 14. J. Hildebrandt/Schödl (D), VMC-Zabel. 15. J. Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 16. Vos/Susebeek (NL), VMC. 17. Wegner/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 18. S. Koch/Hoferichter (D), VMC-Zabel. 19. Engelhardt/Meyer (D), VMC. 20. N. Degenhardt/P. Schmidt (D), KTM.



2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Faustmann. 3. Reimann. 4. Peter. 5. T. Blank. 6. Erlecke. 7. J. Weinmann. 8. J. Hoormann. 9. Prokesch. 10. Hengster. 11. Wegner. 12. H. Walter. 13. Vos. 14. Koch. 15. Degenhardt. 16. Engelhardt. 17. M. Walter. 18. A. Knübben. 19. H. Hartmann. 20. Hoffmann/Laube (D).



DM-Stand nach 8 von 16 Läufen: 1. Peter, 140 Punkte. 2. Faustmann 124. 3. Weiss 117. 4. M. Walter 104. 5. Blank 103. 6. Varik und Vanluchene, je 100. 8. Reimann 96. 9. J. Hoormann 88. 10. A. Knübben 79.



DMSB-Pokal-Stand nach 8 von 16 Läufen: 1. Erlecke, 184 Punkte. 2. Hengster 178. 3. Wegner 139. 4. Prokesch 136. 5. H. Hartmann 123.