SidecarCross-DM Gerstetten: Doppelsieg für Prümmer

Beim Motocross-Gespann-DM-Rennen in Gerstetten gelang Tim Prümmer/Jarno Steegmans der lange erwartete Doppelsieg. Derweil bauten die Tabellenführer Benjamin Weiss/Patrick Schneider ihren Vorsprung taktisch klug aus.

Bei ihren sporadischen Auftritten in der Deutschen Meisterschaft münzten Tim Prümmer/Jarno Steegmans ihre Raketenstarts entweder in Podestplätze um oder mussten aufgrund irgendwelcher Probleme aufgeben. So zum Beispiel beim letzten Rennen in Straßbessenbach, als der belgische Beifahrer sich bei einer Kollision eine Blessur am Knie zuzog. Glücklicherweise erwies sich der Verdacht auf einen Bänderriss als unbegründet und der noch humpelnde Steegmans war fit genug für die nächste Runde in Gerstetten.

Um das Risiko von neuerlichen Feindkontakten zu minimieren, setzte sich das Duo in gewohnter Manier beim ersten Start gleich an die Spitze des Fahrerfeldes und fuhr ungefährdet den Laufsieg ein. Ungefährdet auch, weil die Verfolger Benjamin Weiss/Patrick Schneider bald auf jegliche Attacke verzichteten. Taktisch klug, denn Prümmer kann ihnen weder die Tabellenführung noch den in Aussicht stehenden DM-Titel streitig machen. Anstatt am Hinterrad von Prümmers Gespann zu kleben, gingen die Vorarlberger auf Distanz, schluckten weniger Staub und schonten ihre Kraftreserven.

Allerdings konnten sie sich diese Strategie recht gefahrlos erlauben. Denn die zunächst drittplatzierten Marco Heinzer/Ruedi Betschart mussten einen Zwischenstopp einlegen, um ihr abgefallenes Seitenwagenrad wieder anzuschrauben. Diese Zwangspause nutzten die nach einem mittelmäßigen Qualifikations-Resultat unzufriedenen Martin Walter/Philipp Frommherz, um den dritten Rang zu übernehmen und gegen die heftig attackierenden Gaststarter Heiko und Marco Müller zu verteidigen.

Für die zwischenzeitlich in der DM führenden Marcel Faustmann/Julian Zimmermann lief auch dieses Rennen nicht rund. «Ich habe kurzzeitig meinen Arbeitsplatz verlassen», konstatierte Faustmann und rieb sich dabei das lädierte Handgelenk. Von seinem vergleichsweise schwachen Abschneiden profitierten Adrian Peter/Nicky Debruyne, obwohl abermals der Defektteufel zuschlug: Der Belag der Hinterradbremse hatte sich komplett von der Trägerplatte gelöst. «Die Beläge sind für den Einsatz ohnehin stark gefordert. Dazu kommt, dass ich die Bremse relativ viel als Lenkunterstützung einsetze», mutmaßte der Marburger. Vor ihm sahen die Lokalmatadore Tobias Blank/Justin Blume die Zielflagge.

In der DMSB-Pokalwertung sorgte Nachwuchsfahrer Leon Hofmann mit Routinier Michael Klooz im Boot für eine Überraschung mit Rang 10 vor den DM-Startern Jan Hoormann/Andy Schlinnertz sowie den jungen Weinmann-Brüdern Joshua und Noah. Für die Titelanwärter Patrick Hengster/Celina Jahn war der Erfolg des Gelegenheitsfahrers weniger von Belang als die Tatsache, dass sie nach Kupplungsproblemen in der Quali aus der zweiten Reihe starten mussten. Hauptgegner Lukas Erlecke hatte mit Niklas Hotze einen neuen Ersatzbeifahrer finden können. Allerdings war der durch sein vor kaum einem Jahr operiertes linkes Handgelenk gehandicapt, sodass die Notformation nach sechs Runden aufgeben musste.

Staub war auch bei dieser Veranstaltung eines der Hauptthemen. Dem MSC Gerstetten stand schlichtweg nicht genug Wasser zum Präparieren der Piste zur Verfügung. Glücklicherweise trieb der Wind die vor allem bei den Gespannläufen entstehenden Staubschwaden relativ schnell weg. Dennoch wurde der Rennleitung die Sache brenzlig und man beschloss, das zweite Rennen nach der Mindestfahrzeit für die volle Wertung abzubrechen. Die rote Flagge kam allerdings für die meisten Teams überraschend.

Wiederum fuhren Prümmer/Steegmans souverän einem Start-Ziel-Sieg entgegen. Diesmal behaupteten sich Blank/Blume vor Weiss/Schneider auf dem zweiten Platz, bis das Rennen nach fünf Runden abgebrochen wurde. Peter/Debruyne hatten nach durchwachsenem Start einige Plätze gutmachen können. Faustmann wurde abermals eingebremst. Beifahrer Zimmermann erklärte unverblümt: «Diesmal war ich der Schuldige. Ich bin aus dem Boot gefallen.» Von den Schweizer Gästen platzierten sich Fabian Hofmann/Marius Strauss abermals in den Top-Ten. Die Buob-Brüder waren nicht mehr angetreten.

In der Pokalklasse sorgten diesmal Christian Hentrich/Simon Lenz mit Rang 6 für eine Überraschung. Die Rheinländer waren im ersten Durchgang mit plattem Hinterrad ausgefallen. Auch die Erfolgskurve von Hendrik Hartmann/Ronny Bennig zeigt weiter nach oben: Tagessieg in der Pokalwertung. Erlecke/Hotze retteten sich über die fünf Runden und bleiben damit für die beiden letzten DM-Läufe einigermaßen in Schlagdistanz zu Hengster/Jahn.

Das Finale in Dreetz wurde kurzfristig vom ersten auf das zweite Oktober-Wochenende verlegt. Worüber vor allem Adrian Peter und Hendrik Hartmann überhaupt nicht glücklich sind, da sie an diesem Wochenende für ihre Firma auf der Kölner Intermot vor Ort sein müssen. Voraussichtlich dürften weitere Teams auf die Teilnahme an dem späten Termin verzichten.

Zwei Gegebenheiten, die den Zusammenhalt in dieser Sportart beleuchten, sollen den Lesern nicht vorenthalten bleiben. So stellte das Gastteam Binder den DMSB-Startern Nick Degenhardt/Patrick Schmidt ihr Gespann großzügig zur Verfügung, nach dem deren Motorrad mit defekter Zylinderkopfdichtung nicht mehr einsatzbereit war. Und in der Pause zwischen den Wertungsläufen bemühte sich Celina Jahn, für das schmerzende Handgelenk ihres Kollegen Niklas Hotze Kühlpäckchen zu organisieren. Immerhin der Beifahrer des Hauptgegners…

Resultate Motocross-Gespann-DM Gerstetten/D:

1. Lauf: 1. Prümmer/J. Steegmans (D/B), VMC-KTM. 2. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 3. M. Walter/Frommherz (D), VMC-Zabel. 4. Heinzer/R. Betschart (CH), VMC-KTM. 5. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 6. Peter/N. Debruyne (D/B), WSP-Zabel. 7. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel. 8. H. Müller/M. Müller (D), WSP-Zabel. 9. Faustmann/Zimmermann (D), VMC-Zabel. 10. L. Hofmann/Klooz (D), VMC-Zabel. 11. J. Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 12. H. Hartmann/Benning (D), VMC-KTM. 13. J. Weinmann/N. Weinmann (D), Mefo-Husqvarna. 14. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 15. Wegner/Hoffmann (D), WSP-Zabel. 16. Dinkelmann/Nijenhuis (NL), WSP-KTM. 17. Veit/Plettke (D), WSP-Zabel. 18. N. Degenhardt/P. Schmidt (D), VMC-KTM. 19. Hentrich/Lenz (D), VMC. 20. Erlecke/Hotze (D), WSP-KTM.



2. Lauf: 1. Prümmer. 2. Blank. 3. Weiss. 4. Peter. 5. Heinzer. 6. Hentrich. 7. M. Walter. 8. F. Hofmann. 9. Hartmann. 10. Hengster. 11. Hoormann. 12. H. Müller. 13. Weinmann. 14. Veit. 15. Degenhardt. 16. Wegner. 17. Dinkelmann. 18. Faustmann. 19. Erlecke. 20. L. Hofmann.



DM-Stand nach 16 von 20 Läufen: 1. Weiss, 277 Punkte. 2. Faustmann und Peter, je 247. 4. Walter 222. 5. Blank 221. 6. Hoomann 166. 7. Vanluchene 150. 8. Weinmann 128. 9. Knübben 126. 10. Prümmer 107.



DMSB-Pokalstand nach 16 von 20 Läufen: 1. Hengster, 355 Punkte. 2. Erlecke 334. 3. H. Hartmann 282. 4. Wegner 276. 5. Hildebrandt 199.