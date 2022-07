SidecarCross-DM: Lettische Zwillinge verblüffen Elite

Erwartungsgemäß trumpften Benny Weiss/Patrick Schneider beim sechsten Rennen zur Deutschen SidecarCross-Meisterschaft in Aufenau stark auf und verkürzten den Rückstand zu den Tabellenführern.

Als ein hierzulande bis dahin kaum bekanntes lettisches Team im Fahrerlager von Wächtersbach-Aufenau sein Zelt aufschlug, nahm die Konkurrenz das mit Gelassenheit zur Kenntnis. Doch nachdem Daniels und Bruno Lielbardis noch vor Benjamin Weiss/Patrick Schneider die schnellste Qualifikationsrunde fuhren, war klar, dass hier zwei heiße Sieganwärter am Start sind. Dabei haben die lettischen Zwillinge erst in der vorletzten Woche ihren 16. (!) Geburtstag gefeiert – unglücklicherweise nach dem GP in Lange/EST, an dem sie gerne teilgenommen hätten. Daheim fahren sie bereits von Kindesbeinen an Gespann und nahmen 2020 erstmals an der Lettischen Meisterschaft teil. Der Start in Aufenau ergab sich, weil sie ohnehin nach Deutschland reisen mussten.

Neben Weiss/Schneider trumpften Tim Prümmer/Jarno Steegmans in der Qualifikation stark auf. Beim ersten Start setzte sich das deutsch-belgische Duo gleich an die Spitze, gefolgt von Marcel Faustmann/Julian Zimmermann und Adrian Peter/Nicky Debruyne. Doch dann sprang die Antriebskette vom Kettenrad und verkeilte sich. «Ich hatte schon zwei Runden vorher gehört, dass etwas nicht in Ordnung ist», bemerkte Prümmer. Faustmann/Zimmermann übernahmen zunächst die Führung, mussten dann aber die nach mäßigen Starts aufgerückten Weiss/Schneider und Lielbardis/Lielbardis ziehen lassen.

Schon vorher hatten Peter/Debruyne ihr Tempo deutlich drosseln müssen. Durch einen Materialfehler war die Kolbenstange des Lenkungsdämpfers gebrochen und das Gespann nur noch mit erheblicher Kraftanstrengung pilotierbar. Tobias Blank/Justin Blume stellten ihr Motorrad vorzeitig mit abgesprungener Kette ab. Dagegen sahen Martin Walter/Philipp Frommherz als Viertplatzierte vor den drei Schweizer Teams die Zielflagge. Marco Heinzer/Ruedi Betschart waren beim Start etwas vorschnell, touchierten das Gitter und gerieten damit zunächst ins Hintertreffen. Jan Hoormann musste auf Andy Schlinnertz verzichten und die Sache mit dessen Ersatzmann zurückhaltender angehen. Der Belgier hatte sich in der Vorwoche bei der Arbeit eine Handverletzung zugezogen.

Ein Fotofinish lieferten sich die beiden Spitzengespanne in der Pokalwertung. Patrick Hengster/Celina Jahn kämpften nach einem guten Start von Anfang an im vorderen Mittelfeld. Doch Lukas Erlecke/Robert Godau holten auf und klebten im Ziel am Hinterrad ihrer Konkurrenten. Schnellster Pokalfahrer war allerdings Christian Hentrich mit Simon Lenz, der bis dahin im Boot von André Knübben stand. Der Mönchengladbacher musste hingegen aufgeben, weil sein neuer Beifahrer Niklas Hotze sich verletzte. Auch Marcus Prokesch ereilte dieses Schicksal. Das linke Bein des Geisledeners hatte innigen Kontakt mit dem Vorderrad eines Verfolgers bekommen, wobei die Bänder verletzt wurden. Die Weinmann-Brüder verzichteten gänzlich auf eine Teilnahme an dieser DM-Runde, da Beifahrer Noah erkrankt war.

Hochspannung gab es im zweiten Lauf. Wiederum setzten sich Prümmer/Steegmans an die Spitze. Doch dann konnten Faustmann/Zimmermann vorbeiziehen, um jedoch wenig später wieder Prümmer den Vortritt zu lassen. Am Gespann des Hürtgenwalders streikte zeitweise die Hinterbremse, sodass er dann jeweils das Tempo drosseln musste.

Als drittes Team gingen Hengster/Jahn in die ersten Runden. Das gemischte Doppel ist zwar schnell unterwegs, aber nicht ganz so schnell wie die DM-Spitzenfahrer. Deshalb entstand bald eine Lücke zu den beiden führenden Teams. Doch dann konnten die Verfolger vorbeiziehen und Anschluss finden. In der Viergruppe setzten sich nach rundenlangen Kämpfen die Letten an die Spitze, gefolgt von den Vorarlbergern und Prümmer/Steegmans. Damit errangen die jungen Zwillinge bei gleicher Punktzahl mit Weiss/Schneider den Tagessieg. Faustmann/Zimmermann retteten Rang 4 vor Walter/Frommherz, die wiederum Heinzer/Betschart auf Distanz hielten. Peter/Debruyne mussten diesmal mit defekter Hinterradbremse zurückstecken, Blank/Blume fielen wegen des gleichen Kettenproblems wie im ersten Lauf aus.

Pech hatten auch Erlecke/Godau. Vor ihnen havarierten Hendrik Hartmann/Ronny Benning. Die dichtauf folgenden Pokalfavoriten kamen ebenfalls zu Sturz. «Ich flog aus dem Seitenwagen und knallte mit dem Bein auf einen Stein. Da ich mit dem Oberschenkel schon seit einer Woche Probleme habe, konnte ich nicht mehr auftreten», schildert Godau. Zu allem Übel zog sich Erlecke eine große Brandblase zu.

Am letzten Juli-Wochenende findet das nächste DM-Rennen in Straßbessenbach mit zahlreichen Gast-Teams statt. Da viel mehr Gespanne erwartet werden, als es Startplätze gibt, finden die Läufe zum DMSB-Pokal bereits am Samstag separat statt. Eine kluge Entscheidung! Info: msc-strassbessenbach.de

Resultate Motocross-Gespann-DM Aufenau/D:



1. Lauf: 1. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 2. D. Lielbardis/B. Lielbardis (LV), WSP-Zabel. 3. Faustmann/Zimmermann (D), VMC-Zabel. 4. M. Walter/P. Frommherz (D), VMC-Zabel. 5. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel. 6. Heinzer/R. Betschart (CH), VMC-KTM. 7. Hentrich/Lenz (D), VMC. 8. S. Buob/M. Buob (CH), WSP-Zabel. 9. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 10. Erlecke/R. Godau (D), WSP-KTM. 11. Wegner/Hoffmann (D), WSP-Zabel. 12. H. Hartmann/Benning (D), VMC-KTM. 13. N. Degenhardt/P. Schmidt (D), VMC-KTM. 14. J. Hoormann (D), VMC-Zabel. 15. J. Hildebrandt/Schödl (D), VMC-Zabel. 16. Peter/N. Debruyne (D/B), WSP-Zabel. 17. Bossert/F. Siegle (D), WSP-Zabel. 18. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 19. Bednarek/Borde (D), Zabel. 20. Prümmer/J. Steegmans (D/B), VMC-KTM.



2. Lauf: 1. Lielbardis. 2. Weiss. 3. Prümmer. 4. Faustmann. 5. M. Walter. 6. Heinzer. 7. Hofmann. 8. Hengster. 9. Hentrich. 10. Buob. 11. Peter. 12. Wegner. 13. Hildebrandt. 14. H. Hartmann.15. N. Degenhardt. 16. T. Blank. 17. J. Hoormann. 18. Erlecke. 19. Bossert. 20. Prokesch.



DM-Stand nach 12 von 20 Läufen: 1. Faustmann, 209 Punkte. 2. Weiss 202. 3. Peter 194. 4. M. Walter 178. 5. Blank 165. 6. J. Hoormann 142. 7. Knübben 126. 8. J. Weinmann 107. 9.Vanluchene und Varik, je 100.



DMSB-Pokal-Stand nach 12 von 20 Läufen: 1. Hengster, 268 Punkte. 2. Erlecke 265. 3. Wegner 209. 4. H. Hartmann 193. 5. Prokesch 189.