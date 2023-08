SidecarCross-DM Dolle: Prümmer/Lebreton meisterlich

Beim vorletzten Rennen in Dolle nutzten Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton ihr Chance und fuhren mit einem Doppelsieg zum Titel in der Motocross-Gespann-DM. Benny Weiss/Patrick Schneider betrieben Schadensbegrenzung.

Nach dem Totalausfall von Warching reisten die Titelverteidiger Weiss/Schneider mit 47 Punkten Rückstand auf Prümmer/Lebreton an. Und es wäre übertrieben gewesen, Benny Weiss für das Rennen im unergründlichen Sand von Dolle als siegfähig einzustufen. Immerhin hatte sich das Vorarlberger Team kurzfristig entschlossen, trotz des angeschlagenen Zustands ihres Fahrers die weite Reise in die Colbitzer Heide nördlich von Magdeburg auf sich zu nehmen.

Schließlich galt es, zumindest Punkte für die Sicherstellung des Vizetitels zu sammeln. Im Übrigen war es theoretisch möglich, dass Prümmer ebenfalls durch einen Ausfall zurückgeworfen und die 47 Zähler Vorsprung damit plötzlich weggeschmolzen sein würden. Doch Prümmer ließ in beiden Läufen nichts anbrennen. Nach einem Start-Ziel-Sieg im ersten Durchgang setzte sich der 25-Jährige auch im zweiten Rennen bald an die Spitze und siegte unangefochten.

Dabei hatte er das Glück, mit Rodolphe Lebreton einen ebenbürtigen Ersatz für seinen Stammbeifahrer für Jarno Steegmans gefunden zu haben. Freie Beifahrer dieses Formats sind äußerst schwierig zu finden. Der Franzose wird das Meister-Team auch am kommenden Wochenende beim Grand Prix im tschechischen Loket unterstützen. Ursprünglich hatte er sich für diese Veranstaltung bei Julian Veldman verpflichtet. Doch der flotte Niederländer verzichtet auf den Start, weil er auf die Schnelle nicht das notwendige Motorenmaterial verfügbar hat.

Weiss/Schneider versandeten beim ersten Start hinter einem havarierten Gespann und konnten sich dann auf den vierten Rang vorkämpfen. Beim zweiten Einsatz quälte sich Weiss nur noch über die Runden – immerhin Rang 7. Nicht viel besser erging es dem letztjährigen Vizemeister Adrian Peter. Nachdem er im Training seinen linken Fuß erneut lädiert hatte, fiel das Stehen in den Rasten auf der löchrigen Piste schwer. Lauf 2 war nach wenigen Runden mit defektem Dekrompressionsventil beendet.

Auch Lukas Erlecke konnte auf einen versierten Ersatzbeifahrer zurückgreifen. Der Belgier Tayim Kaethoven hatte dem Nachwuchsmann schon in Jauer geholfen und sprang nun abermals für den noch verletzten Leon Freygang ein. Lohn der guten Tat: Rang 6 im ersten Lauf und Rang 3 nach Holeshot in Lauf 2. In beiden Rennen sahen Eddie Janecke/Gordon Bothur als zweites Gespann die Zielflagge. Trotz dieses Erfolges bei ihrem Heimrennen wollen sie es bei gelegentlichen Auftritten belassen. Bothur hilft am kommenden Wochenende abermals bei Erlecke aus.

Auch bei den Linksläufern lief nicht alles nach Plan. Joshua und Noah brillierten zunächst mit einem dritten Rang und konnten im zweiten Lauf Janecke/Bothur erfolgreich attackieren. Doch dann gerieten die Weinmann-Junioren kurz von der Piste ab und retteten am Ende Rang 8. Durchwachsen lief es ebenfalls für Joachim Reimann/Martin Betschart. Zuerst blieben sie im Startgetümmel stecken, dann stürzten sie im Kampf um Rang 2. Einzig Nick Uhlig/Nick Kutschke absolvierten ihre Rennen ohne besondere Vorkommnisse.

Ebenso wie Tobias Blank/Justin Blume, die den dritten Rang in der Tageswertung nur knapp verpassten. Einen starken Auftritt hatten überdies Leon Hofmann/David Decker. Nachdem die Schwaben bereits am Vorwochenende beim Heimrennen in Warching auftrumpften, erwiesen sie sich auch als probate Sandfahrer. Was man von Patrick Hengster/Celina Jahn nicht behaupten kann. Das auf harten Bahnen schnelle gemischte Doppel fühlte sich in den teils tiefen Spuren sichtlich unwohl, sah aber beide Male die Zielflagge. Was Christian Hentrich/Simon Lenz nicht gelang, da sie ihr Gespann jeweils mit Kühlwasserverlust abstellen mussten.

Im DMSB-Pokal dominierten die Ausfälle. Lediglich die Gaststarter Tino Uekermann/Jason Heidrich kamen konstant ins Ziel. Nick und Chris Degenhardt führen weiterhin die Wertung vor Marcus Prokesch/Ronny Benning an. Auch hier dürfte die Titelentscheidung bereits gefallen sein. Weitere Teams aus der Pokalklasse waren nicht in Dolle vertreten.

So steht beim Finale in Gerstetten am letzten September-Wochenende der Kampf um die beiden verbleibenden DM-Medaillen im Mittelpunkt. Hier bekommen auch die Nachwuchsteams noch einmal die Gelegenheit, unter Rennbedingungen zu trainieren. Info: msc-gerstetten.de

Resultate Motocross-Gespann-DM Dolle/D:



1. Lauf: 1. Prümmer/Lebreton (D/F), WSP-KTM. 2. Janecke/Bothur (D), WSP-Mega. 3. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 4. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 5. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 6. Erlecke/Kaethoven (D/B), WSP-KTM. 7. J. Reimann/M. Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 8. Hofmann/Decker (D), VMC-Mega. 9. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 10. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 11. Meulenbroek/Plettke (NL/D), SMT. 12. Uekermann/Heidrich (D), Zabel. 13. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 14. Prokesch/Benning (D), VMC-Zabel. 15. Hentrich/Lenz (D), WSP-VMC. 16. N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), WSP-BMW.



2. Lauf: 1. Prümmer. 2. Janecke. 3. Erlecke. 4. Blank. 5. Reimann. 6. Uhlig. 7. Weiss. 8. Weinmann. 9. Hofmann. 10. Uekermann. 11. Hengster. 12. Prokesch. 13. Hentrich. 14. Peter. 15. Degenhardt. 16. Meulenbroek.



DM-Stand nach 14 von 16 Läufen: 1. Prümmer, 270 Punkte. 2. Weiss 205. 3. Blank 195. 4. Weinmann 177. 5. Reimann 176. 6. Erlecke 151. 7. Hentrich 142. 8. Peter 140. 9. Uhlig 131. 10. Hengster 128.



DMSB-Pokalstand nach 14 von 16 Läufen: 1. Degenhardt 252. 2. Prokesch 203. 3. Seiffert 173. 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.