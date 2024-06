Sidecarcross-NK in Varsseveld: Nicht Prümmers Tag

Zur Halbzeit in der niederländischen SidecarCross-Meisterschaft machen Koen Hermans/Ben van den Bogaart das Championat wieder spannend. Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton taten sich im Sand von Varsseveld schwer.

Die Gewinner der fünften NK-Runde heißen Stephan Wijers/Han van Hal. Im ersten Lauf nutzten die derzeitigen WM-Neunten die Gunst der Stunde und fuhren nach einem Ausfall der Tabellenführer Koen Hermans/Ben van den Bogaart zum Sieg. Die Tabellenführer hatten nach ihrer Doppel-Nullrunde beim Tschechien-GP am Vorwochenende erneut Pech und mussten ihr Gespann mit defektem Motor abstellen. Im zweiten Lauf siegte Hermans unangefochten und verwies Wijers auf den zweiten Platz. Dennoch schrumpfte der Abstand zwischen ihnen zur NK-Halbzeit deutlich.

Für Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton lief es ebenfalls nicht rund. «Das war nicht mein Tag», kommentierte der bisherige NK-Dritte nachher. Für das Duo war die Strecke neu, bei nur zehn Minuten für das Zeittraining fiel die Orientierung entsprechend schwer. Nachdem ein langsameres Gespann eine gute Rundenzeit zunichtemachte, starteten Prümmer/Lebreton als Zwölfte von einem ungünstigen Platz in der ersten Reihe. Bald wurden sie nach außen gedrängt und rollten in der Folge frustriert im Pulk mit.

Der zweite Start gelang mit Rang sechs besser. So hätte der Renntag noch versöhnlich enden können, wenn sich der Hinterreifen nicht aufgelöst hätte, was einen Boxenstopp nötig machte. Damit fallen Prümmer/Lebreton auf den vierten NK-Platz zurück. Doch in den vier Rennen der zweiten Halbzeit ist noch einiges möglich.

Christian Hentrich/Simon Lenz waren in Varsseveld nicht am Start, Marvin Reipen fehlte infolge seines Wadenbruchs. So zog aus deutscher Sicht einzig Tobias Hertfelder den niederländischen Sand der weiten Reise zur DM in der nordöstlichsten Ecke Deutschlands vor. Am 23. Juni findet das nächste NK-Rennen in Berghem statt.

Resultate Motocross-Gespann-NK Varsseveld/NL:

1. Lauf: 1. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 2. Gert van Werven/A.van de Wiel (NL), WSP-TM. 3. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 4. Van den Boomen/H.van de Wiel (NL), 5. Mulders M.van Deutekom (NL), WSP-Zabel. 6. T.van der Lagemaat/Könst (NL),VMC-Mega. 7. Vos/Susebek (NL), VMC-Zabel. 8. K.Grondman/Wesselink (NL), VMC-Zabel. 9. Prümmer/Lebreton (D/F), VMC-Husqvarna. 20. T.Hertfelder/Goossens (D/NL), WSP.



2. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 2. Wijers. 3. Leferink. 4. Van Werven. 5. Mulders. 6. Vos. 7. Grondman. 8. B.Verhees/P.Verhees (NL), 16. Prümmer. 20. Hertfelder.



NK-Stand nach 10 von 18 Läufen: 1. Hermans 205 Punkte. 2. Wijers 177. 3. Leferink 160. 4. Prümmer 150. 5. Van Werven 147. 6. Mulders 128. 7. Vos 118. 8. Grondman 91. 9. J.Keuben 91. 10. Lielbardis u. Verhees 83. 19. Reipen 35. 23. Hentrich 19. 27. Weiss 13. 31. Weinmann 8.