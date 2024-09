Lotte van Drunen (Yamaha) wird jüngste Weltmeisterin

Lotte van Drunen wurde in der Türkei mit 17 Jahren die jüngste Damen-Weltmeisterin der Geschichte

Mit einem 4-5-Ergebnis gewann die 17-jährige Niederländerin Lotte van Drunen die WMX Damen WM 2024, während ihre härteste Kontrahentin, Daniela Guillen (GASGAS) mit einem 2-1-Resultat in der Türkei Tagessiegerin wurde.

Ein 4-5-Ergebnis genügte Lotte van Drunen (Yamaha) beim Saisonfinale in Afyonkarahisar (Türkei), dem 7. WM-Lauf, zum Gewinn der Damen-WM 2024. Am Ende wurde es noch einmal knapp, denn im zweiten Lauf herrschten nach kräftiger Bewässerung schwierige Bedingungen. Kiara Fontanesi (GASGAS) übernahm die Führung, doch in der letzten Rund startete die Spanierin Daniela Guillen (GASGAS) den entscheidenden Angriff zum Lauf- und Tagessieg.

In der Folge stürzte Fontanesi, so dass Courtney Duncan (Kawasaki) auf den zweiten Platz vorrücken konnte.

Lotte van Drunen (Yamaha) versuchte, sich aus allen Rangeleien herauszuhalten und fuhr das Rennen taktisch zu Ende. Rang 5 reichte ihr zum Titelgewinn. Sie wurde mit 17 Jahren die jüngste Weltmeisterin in der Geschichte des Sports.

Die deutsche Honda-Pilotin Larissa Papenmeier (Yamaha) beendete das Rennen auf dem 6. Platz und wurde auch Sechste der Damen WM 2024.

Ergebnis WMX Afyonkarahisar:



1. Daniela Guillen (E), GASGAS, 2-1

2. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 1-2

3. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 3-3

4. Charli Cannon (AUS), Honda, 5-4

5. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 4-5

6. Larissa Papenmeier (D), Honda, 6-7

…

15. Alexandra Massury (D), Husqvarna, 17-13

16. Janina Lehmann (D), Honda, 16-17

17. Laura Raunkjaer (DK), Yamaha, 15-18

18. Elena Kapsamer (AUT), GASGAS, 14-23

19. Fiona Hoppe (D), Husqvarna, 27-15

…

24. Lexi Pachmann (D), Yamaha, 22-22

WMX Endstand 2024:



1. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 282

2. Daniela Guillen (E), GASGAS, 278, (-4)

3. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 232, (-50)

4. Lynn Valk (NL), 219, (-63)

5. Courtney Duncan (NZL), Kawasaki, 199, (-83)

6. Larissa Papenmeier (D), Honda, 193, (-89)

…

15. Alexandra Massury (D), Husqvarna, 70, (-212)

16. Fiona Hoppe (D), Husqvarna, 51, (-231)

…

24. Janina Lehmann (D), Honda, 24, (-258)