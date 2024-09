Henry Jacobi startet beim MX Weekend im Talkessel

Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi wird am Sonntag im Talkessel von Teutschenthal zum 7. Lauf der Open DM antreten, während Kosak-KTM-WM-Star Tom Koch krankheitsbedingt absagen musste.

Am heutigen Samstag fanden im Talkessel von Teutschenthal die Wertungsläufe der 65er, 85er und 250er DM im Rahmen des ADAC MX Weekends statt. Am Sonntag werden einige der deutschen MXGP-WM-Piloten in der Open Kategorie am Startgatter stehen. Auch der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi, der beim Deutschland-Grand-Prix Anfang Juni den Talkessel rockte, wird am Sonntag am Start stehen. Auch Jacobis Teamkollege und Lokalmatador Noah Ludwig ist mit dem Handicap eines beim Masters-Rennen in Jauer zugezogenen Zehenbruchs dabei und geht als Führender der DM-Open Kategorie an den Start.

Leider absagen musste Kosak-KTM-Pilot Tom Koch, der eine Krankheit auskurieren musste, wie sein älterer Bruder Tim gegenüber SPEEDWEEK.com erklärte.

Die Tageswertung der DM 250 gewann Paul Haberland (Honda) vor Tom Schröder (GASGAS) mit einem und Peter König (KTM).

Die gesamte Rennaction zum MX Weekend im Talkessel kann im Livestream verfolgt werden.