SidecarCross-ONK Oss/NL: Prümmer und Weinmann stark

Wie üblich ging es beim Auftakt der SidecarCross-Saison in Oss turbulent zu. Einige deutsche Teams nutzten das Rennen zur Niederländischen Meisterschaft vorrangig als Tiefsand-Training.

Bei frühsommerlichem Wetter bereicherten diverse internationale Spitzen-Gespanne das erste ONK-Rennen, um sich unter Wettbewerbsbedingungen auf die Saison vorzubereiten. Die WM beginnt nach der Absage des Gran Prix von Oss am zweiten Mai-Wochenende im tschechischen Kramolin. Für die deutschen Teams steht bereits am 23. März in Hänchen bei Cottbus der Start zur Deutschen Meisterschaft an. Dort erwartet die Teilnehmer ebenfalls sandiger Boden.

In kluger Voraussicht nutzten gleich fünf DM-Gespanne die günstige Gelegenheit. Dazu gehörten die letztjährigen Vizemeister Adrian Peter/Joel Hoffmann ebenso wie die DM-Dritten Joshua und Noah Weinmann, Leon Hofmann/Julian Zimmermann, Jan Hoormann/Andy Schlinnertz sowie Patrick Hengster. Der musste allerdings auf seine Mitstreiterin Celina Jahn verzichten, da deren Knie unsanft Bekanntschaft mit einer Hufe ihres Pferdes Bekanntschaft gemacht hatte. Justin Blume, als Deutscher Beifahrermeister noch ohne festen Job, sprang ein und wird auch die nächsten Rennen mit Hengster bestreiten.

Selbstredend traten auch Tim Prümmer/Jarno Steegmans in Oss an. Allerdings war deren neues Gespann noch nicht einsatzbereit, sodass sie per Vermittlung von Davy Maris auf das VMC-Fahrwerk der Französinnen Sophie Dubosq/Thalya Marquis für ihren neuen KTM-Motor zurückgreifen mussten. Allerdings bedurfte dieses in der Kürze der Zeit einiger technischer Nachbesserungen.

Beim ersten Start setzten sich Prümmer/Steegmans bald an die Spitze des Feldes. Doch sollte die Freude nicht lange währen, denn der Lauf wurde nach wenigen runden abgebrochen. Ursache war glücklicherweise kein Unfall, sondern ein Problem im Bereich der Zeitnahme. Dieser bedingte in der Folge, dass die offiziellen Ergebnisse nach dem Rennen weder auf der Seite der Föderation KNMV noch auf Mylaps verfügbar waren.

Beim Re-Start setzten sich zunächst Kilian und Evan Prunier an die Spitze, blieben aber dann wie viele andere Teams im teils unergründlichen Sand stecken. Stephan Wijers/Han van Hal übernahmen die Führung, Prümmer zog auf den zweiten Rang vor, den er bis ins Ziel hielt. Auch die Weinmänner pflügten flott durch die teils tiefen Furchen und sahen als beachtliche Fünfte die Zielflagge vor Koen Hermans/Ben van den Bogaart, die nach einem verunglückten Start das Feld von hinten aufrollen mussten. Mit Daniels und Bruno Lielbardis befanden sie sich dabei in guter Gesellschaft.

Der zweite Start lief für die beiden Spitzenteams deutlich besser. Hermans übernahm bald die Führung. Die Letten folgten, nachdem sie ebenfalls Justin Keuben/Dion Rietmann überholt hatten. Prümmer/Steegmans fuhren auf den vierten Rang vor und errangen damit den Tagessieg sowie gleichermaßen Rang zwei der ONK-Wertung mit einem Punkt Rückstand auf Wijers. Für die Weinmann-Brüder hätte es besser laufen können wenn sie nicht gleich dreimal unverschuldet steckengeblieben wären. Am Ende landeten sie auf dem 17. Rang.

Die weiteren deutschen Gespanne kämpften sich tapfer durch die tiefen Spuren, versandeten das eine oder andere Mal und mussten am Ende mit hinteren Plätzen vorlieb nehmen. Was aber zweitrangig war, denn schließlich ging es vornehmlich ums Tiefsand-Training. Und so wollen die meisten DM-Teams am kommenden Sonntag beim zweiten ONK-Rennen im grenznahen St. Isidorushoeve eine weitere Gelegenheit nutzen, um mit ihrem Lieblings-Pistenbelag noch innigere Freundschaft zu schließen. Aber nur so kann man in DM und WM ernsthaft um Top-Platzierungen mitkämpfen.

Resultate Motocross-Gespann-ONK Oss/NL:

1. Lauf: 1. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 2. Prümmer/Steegmans (D/B), VMC-KTM. 3. S.Brown/Grahame (GB), WHT-Husqvarna. 4. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 5. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 6. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-Mega.7. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-AMS.



2. Lauf: 1. Hermans. 2. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3. J.Keuben. 4. Prümmer. 5. Wijers. 6. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 7. Sanders/Vincent (B/NL), WSP-Mega. 8. K.Grondman/Wesselink (NL), VMC-Zabel. 9. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel.