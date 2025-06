Sidecarcross-DM Jauer: Prümmer/Blume unschlagbar

Nach einem souveränen Doppelsieg von Tim Prümmer/Justin Blume bei der SidecarCross-DM 2025 in Jauer gibt es nun einen dritten Titelkandidaten in der DM der Gespanne.

Sommerlich warm war es beim letzten Rennen vor der DM-Halbzeit in Jauer. Da Hochleistungssport bei höheren Temperaturen nach aktuellen politischen Willensbekundungen demnächst auf den Index zu kommen droht, sind die Verantwortlichen nun anscheinend doppelt vorsichtig. So kürzte die Rennleitung die DM-Läufe um fünf Minuten. Was nicht bei allen Teams auf Zustimmung stieß. Kommentare wie «Das sind Clubcross-Bedingungen» oder «Da trennt sich die Spreu vom Weizen» betonten, dass Motocross wesentlich ein Ausdauersport ist. Und Akteure wie Tim Prümmer sehen die DM-Läufe nicht zuletzt als Konditionstraining für die WM.

Anderen Akteuren spielte die verkürzte Renndistanz aufgrund ihrer aktuellen Verfassung wiederum in die Karten. Nur: Die in diesem Kontext angeführte Begründung, dass Aivar van de Wiel unlängst bei ähnlichen Bedingungen in Schopfheim im Ziel zusammenklappte, trifft die Problematik nicht. Der Niederländer war schlichtweg nicht fit. Ein triftiges Argument für die Verkürzung in Jauer lieferte dagegen Adrian Peter: «Das Problem ist weniger die Kondition als die Konzentration auf dieser sehr kurzen Strecke.» Trotz reduzierter Laufzeit fuhren die Spitzenteams auf der bestens präparierten Strecke vierzehn Runden – also kaum weniger als bei den üblichen 25 Minuten auf anderen DM-Strecken.

Wie dem auch sei. Nach dem ersten Start setzten sich die Trainings-Schnellsten Adrian Peter/Joel Hoffmann zunächst an die Spitze, gefolgt von Patrick Hengster/Celina Jahn, Tim Prümmer/Justin Blume und Nick Uhlig/Philipp Oettel. Joshua und Noah Weinmann waren weniger gut vom Gitter weggekommen, nahmen aber bald die Verfolgung von Uhlig auf. Im Duell der Linksausleger strauchelte der, konnte aber am Ende Rang sieben retten. Währenddessen hatte Prümmer die Führung übernommen und kontrollierte nun das Rennen. Leon Hofmann/Julian Zimmermann waren schlecht gestartet, konnten sich aber auf den fünften Rang vorkämpfen. Vor ihnen machten Remo und Luca Käser einige Runden Jagd auf die Weinmänner, kamen aber nicht in Reichweite für eine Attacke. Neben den schweizerischen Brüdern war Anton Wanger, mit Marcus Richter im Boot, aus Österreich als Gastfahrer angereist. Auch Ex-DM-Star Thomas Morch nutzte mit Simon Hildebrand als Beifahrer die Gelegenheit. Pech für Eugen und Henry Herz: Am Start gab die Zündkerze ihren Geist auf.

Beim zweiten Start ließen Prümmer/Blume nichts anbrennen und gingen sofort in Führung. Wieder bogen Hengster, Uhlig und Käser direkt hinter den Laufsiegern in die ersten Kurven ein. Uhlig geriet abermals mit den nach vorne stürmenden Weinmann-Brüdern aneinander und musste nach einem Sturz aufgeben. Dagegen konnten die Käsers diesmal ungefährdet den zweiten Platz behaupten, während sich Peter wegen Sichtbehinderung mit Rang fünf hinter Erlecke /Freygang begnügen mussten. Gleich in der ersten Runde hatte ein hochgewirbelter Stein seine Brille nachhaltig beschädigt.

Zur Halbzeit zeichnet sich an der Spitze ein Dreikampf zwischen Weinmann, Prümmer und Peter ab. In der derzeitigen Situation wird Prümmer alles daran setzen, seinen zweiten DM-Titel zu gewinnen, nachdem ihm in der WM die Felle davon geschwommen sind. Außerdem findet das Finale auf seiner Hausstrecke in Kleinhau statt. Hinter dem Trio geht es nicht minder spannend zu. Hofmann, Hengster, Erlecke und Uhlig liegen im Kampf um den vierten DM-Rang dichtauf. Dagegen müssen die Rheinländer Jan Hoormann und André Knübben noch kräftig punkten, um dort Anschluss zu finden.

Da Tobias Hertfelder und sein neuer Beifahrer Niki Debruyne am kommenden Wochenende ebenfalls beim Grand Prix im belgischen Lommel starten wollen, zogen sie eine Teilnahme am Finale zur Niederländischen Meisterschaft in Berghem vor. Ausbeute waren die Ränge acht und neun. Beide Läufe gewannen Tim und Sem Leferink, Koen Hermans/Ben van den Bogaart fuhren einen dritten und einen zweiten Platz ein: Die WM-Führenden sind damit Niederländische Meister vor Stephan Wijers/Han van Hal und Justin Keuben/Dion Rietman.

Zur fünften Runde der WM in Lommel/B haben sich der fünffache Weltmeister Etienne Bax und Bruder Robbie als Gastfahrer angesagt. Beide beendeten nach 2023 ihre Karrieren. Bereits im letzten Jahr ließen sie es sich nicht nehmen, auf dem Sandkurs fast vor ihrer Haustür anzutreten. Den ersten Lauf gewannen (!) sie vor den späteren Weltmeistern Marvin Vanluchene/Glenn Janssens, im zweiten Durchgang fuhren die Bax-Brüder auf den zweiten Rang hinter den Belgiern. Info: wk-sidecars-lommel.be

Resultate Motocross-Gespann-WM Jauer/D:

1. Lauf: 1. Prümmer/Blume (D), VMC-AMS. 2. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 3. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 4. R.Käser/L.Käser (CH), VMC-KTM. 5. Hofmann/Zimmermann (D), VMC-Mega. 6. Erlecke/Freygang (D), VMC-Zabel. 7. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega. 8. A.Knübben/Plettke (D), WSP-KTM. 9. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 10. Morch/S.Hildebrand (D), VMC. 11. J.Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 12. N.Häcker/J.Häcker (D), VMC. 13. Prokesch/N.Kutschke (D), VMC-Zabel. 14. Seifert/Kinder (D), VMC. 15. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 16. Wanger/M.Richter (A/D), WSP-Mega. 17. U.Kutschke/T.Kutschke (D), WSP.



2. Lauf: 1. Prümmer. 2. Käser. 3. Weinmann. 4. Erlecke. 5. Peter. 6. Hofmann. 7. Knübben. 8. Hengster. 9. Hoormann. 10. E.Herz/H.Herz (D), VMC-Zabel. 11. Seifert. 12. Prokesch. 13. Häcker. 14. Ziller. 15. Wanger. 16. Kutschke. 17. Morch. 18. Uhlig.

DM-Stand nach 8 von 16 Läufen:

1. Weinmann 163 Punkte. 2. Prümmer 158. 3. Peter 150. 4. Erlecke 113. 5. Hofmann 112. 6. Hengster 111. 7. Uhlig 101. 8. Lielbardis 97. 9. Hoormann 80. 10. Käser 76.