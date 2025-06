ECMX Klassik-Premiere in Ungarn mit US-Teilnehmern

Beim zweiten Lauf zum ECMX Classic Cup im Veszpremvarsany nahmen Fahrer aus 14 Nationen teil, darunter auch aus den USA. Das Debüt der europäischen Klassik-MX-Serie in Ungarn wurde gut aufgenommen.

Der ECMX Classic Cup hat sich zu einer festen Größe im europäischen Klassik-Motocross entwickelt. Am vergangenen Wochenende fand im ungarischen Veszpremvarsany die zweite von insgesamt 3 Veranstaltungen statt.

Die Naturstrecke in Ungarn war für die historischen Motorräder wie geschaffen und perfekt vorbereitet. Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel hatten sich mehr als 200 Fahrer aus 14 Nationen für die Rennen angemeldet. Unter ihnen befanden sich diesmal sogar zwei Teilnehmer aus den USA. In Amerika gibt es bis heute eine sehr aktive Classic-Szene. Besonders die legendären tschechischen CZ-Zweitakt-Bikes aus den 1970er Jahren sind beliebt. Die beiden US-Piloten hatten im Vorfeld der Veranstaltung Kontakt zu einem polnischen Classics-Team aufgenommen, das ihnen die Motorräder zur Verfügung gestellt hat. Für die Veranstaltung sind die beiden Classic-Enthusiasten über den Atlantik nach Europa gejettet, um an den Rennen teilzunehmen. Später sind beide Amerikaner mit technischen Defekten ausgefallen und gingen leer aus. Aber bei diesen Events geht es bekanntlich nicht allein um sportliche Ergebnisse, sondern es ist eine Art Klassentreffen, bei dem man sich trifft, um über die guten alten Zeiten zu plaudern. Neu dabei waren erstmals auch Fahrer aus Polen und Rumänien.

Auch in diesem Jahr wird der Classic Cup von den tschechischen Fahrern dominiert. Mit Guido Tschugg (Husqvarna 510) und Leonhard Weyerer (Husqvarna 430) gab es aber auch Sieger aus Deutschland. Beat Omlin aus der Schweiz gewann auf der Yamaha 540 die Klasse Twinshock 60+ und der Österreicher Georg Hammerl siegte auf der Kawasaki 250 in der Klasse Klasse Evo 50-.

Das Finale des ECMX-Cups findet am 5. Juli im hessischen Laubus Eschbach im Taunus statt. Aus diesem Ort kommen übrigens auch die legendären Kramer-Motorräder bzw. deren Vorgänger Kramer-Maico, auf denen Piloten wie Rolf Dieffenbach, Hans Kinigadner, Uli Körber oder Søren B. Mortensen in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren unterwegs waren. In der Klasse Twinshock 60+ belegte Sidney Schmidt auf der originalen Kramer 280 in Veszpremvarsany den 8. Platz.

Ergebnisse ECMX Classic Cup Veszpremvarsany:

Klasse Classic 50-



1. Roman Majer (CZ)

2. Libor Ampapa (CZ)

3. Dominik Macho (CZ)

Klasse Classic 50+



1. Petr Dokoupil (CZ)

2. Roman Majer (CZ)

3. Bjorn Verdoodt (B)

Klasse Classic 60+



1. Leopold Šimak (CZ)

2. Johan Kistenmarker (NL)

3. Jan Schapendonk (NL)

Klasse Classic 66+



1. Miroslav Nejedly (CZ)

2. Vladimir Ampapa (CZ)

3. Claude Martineaud (F)

Klasse Classic 72+



1. František Bezdiček (CZ)

2. Walter Senn (CH)

3. Karel Kozak (CZ)

Klasse Twinshock 50-



1. Guido Tschugg, (D)

2. Marjin Gilis, (B)

3. Attila Lelovics (H)

Klasse Twinshock 50+



1. Leonhard Weyerer (D)

2. Kris Rosenberger (A)

3. Josef Leitner (A)

Klasse Twinshock 60+



1. Beat Omlin (CH)

2. Alessandro Orbati (I)

3. Josef Drozda (SK)

Klasse Twinshock 66+



1. Paolo Vellano (I)

2. Lutz Gerlach (D)

3. Peter Möhring (D)

Klasse Evo 85



1. Miroslav Sichrovsky CZ

2. Mirko Werner DE

3. Jiří Husák CZ

Klasse Evo 50-



1. Georg Hammerl (A)

2. Mario Martinz (A)

3. Ronny Herlitschke (D)

Klasse Evo 50+



1. Jiří Pach (CZ)

2. Roland Schier (A)

3. Zoltan Fazakas (RO)

Klasse Super Evo



1. Jaroslav Strnad (CZ)

2. Roman Majer (CZ)

3. Georg Hammerl (A)

Alle Ergebnisse: