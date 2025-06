SidecarCross-WM 2025, Danzig: Doppelsieg für Prunier

Auf dem kräftezehrenden Kurs von Danzig büßten die SidecarCross-WM-Leader Koen Hermans/Ben van den Bogaart einige Punkte ihres Vorsprunges ein. Alle deutschsprachigen Teams holten Punkte.

Zur Halbzeit scheint die Weltmeisterschaft auf ein Duell zwischen Koen Hermans/Ben van den Bogaart und Kilian Prunier/Evan Prunier hinauszulaufen. Im polnischen Danzig (Gdansk) gelang es den französischen Brüdern mit zwei Laufsiegen, den Rückstand auf die Tabellenführer zu verkürzen. Nachdem Hermans die Starts nicht perfekt gelangen, verlor er in anstrengenden Positionskämpfen gegen die starke Konkurrenz zu viel Zeit.

Für Titelverteidiger Marvin Vanluchene und Beifahrer Nicolas Musset rückt ein neuerlicher WM-Erfolg in weite Ferne. Der sonst unverwüstliche Belgier leidet immer noch an den Nachwirkungen einer Infektionskrankheit und fiel nach einer starken Qualifikationsrunde gegen Ende des ersten Laufes auf den zehnten Rang zurück und im Ziel vor Schwäche vom Motorrad. An einen zweiten Einsatz war nicht mehr zu denken. Auch Brett Wilkinson/Joe Millard konnten sich nicht so brillant wie zuletzt in Szene setzen.

Für die belgische Equipe läuft es vor dem Heim-GP in Lommel (28./29.6.) ohnehin schlecht. Nachdem Jason Van Daele verletzungsbedingt ausfällt, lagen die Hoffnungen unserer Nachbarn auf Davy Sanders/Jens Vincent. Das Duo kam zweimal gut vom Start weg und hatte Top-Platzierungen in Aussicht. Doch zum Unglück gesellte sich Pech: Im ersten Lauf machte der Motor Probleme und nach dem zweiten Rennen wurde ihr Gespann um ein Dezibel zu laut gemessen – womit sie um die üblichen fünf Plätze strafversetzt wurden.

Besser lief es für die Lielbardis-Twins. Nach den letzten suboptimalen Rennen griffen die Letten auf ein älteres Fahrwerk aus ihrem Bestand zurück. In beiden Läufen mussten sie sich – wie schon in der B-Quali – nur den Franzosen beugen. Gute Stimmung auch bei den weiteren niederländischen Spitzen-Gespannen: Justin Keuben/Dion Rietman standen am Ende auf dem Podium, Tim und Sem Leferink sammelten ebenfalls fleißig Punkte.

Wie seit vielen Jahren galt auch dieses Mal: Wer den weiten Weg Richtung Osten auf sich nimmt, hat sich bereits so gut wie für die Wertungsläufe qualifiziert. Eine Garantie auf WM-Punkte gibt es damit allerdings noch nicht. Für Benjamin Weiss/Patrick Schneider ist die Teilnahme an allen Grands Prix ohnehin Programm. Am Schluss des ersten Laufes konnten die Vorarlberger an Tim Prümmer/Justin Blume vorbeiziehen, nach dem zweiten Durchgang heimsten sie durch Sanders Phon-Pech noch einen Bonuspunkt ein.

Nicht zufrieden waren die Weinmänner nach den letzten Erfolgen mit ihren Platzierungen. «Wir hatten akzeptable Starts, machten keine Fehler. Und auch das Gespann lief hervorragend. Es war diesmal einfach fahrerisch nicht mehr drin», resümierte Joshua.

Erleichtert zeigte sich dagegen Tim Prümmer. Nach dem Totalausfall beim Frankreich-GP nun mit Justin Blume im Boot, konnte das Duo gleich beim ersten Einsatz die Plätze acht und zehn einfahren. «Justin hat einen Mega-Job gemacht. Aber ich hatte nach den letzten Ausfällen nicht mehr den optimalen Rhythmus», hielt Prümmer fest. Am kommenden Sonntag will die Notgemeinschaft bei der DM in Jauer antreten. Mit wem der derzeitige WM-Vierzehnte dann in Lommel startet, entscheidet sich danach. Selbstredend möchte Jarno Steegmans vor heimischem Publikum unbedingt wieder im Boot stehen. Auf der anderen Seite liegt seine Fußfraktur dann erst fünf Wochen zurück und ein weiterer Totalausfall dürfte die Chancen des Teams auf eine Top-10-Platzierung endgültig zunichtemachen.

Mit zwei vierzehnten Plätzen zogen sich Adrian Peter/Joel Hoffmann trotz weiterhin bestehender Rückenprobleme des Fahrers achtbar aus der Affäre. Bleibt zu hoffen, dass die Ursache alsbald gefunden und behoben wird. Ebenfalls alle weiteren Grands Prix wollen Patrick Hengster/Celina Jahn bestreiten; in Danzig war ihnen das Glück nur bedingt hold. Nach einem achtzehnten Rang mussten sie im zweiten Lauf wegen streikender Kupplung aufgeben. Besser lief es für Tobias Hertfelder, der wiederum von Nicky Debruyne unterstützt wurde. Im ersten Lauf rutschten sie am Ende noch in die Punkteränge, um sich im zweiten Durchgang auf Platz siebzehn zu steigern. Lukas Erlecke/Leon Freygang beendeten die Reise nach Nordpolen ähnlich erfolgreich.

Am nächsten Sonntag treten die deutschen Gespanne zur dritten DM-Runde in Jauer an (mc-jauer.de). Dann geht es nach Lommel in den belgischen Tiefsand (motorcrosscentrumlommel.be), bevor bis zum Deutschland-GP in Straßbessenbach (msc-strassbessenbach.de) eine dreiwöchige Pause ansteht.

Resultate Motocross-Gespann-WM Danzig/PL:

1. Lauf: 1. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 2. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-Mega. 4. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-AMS. 5. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 6. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 7. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 8. Prümmer/Blume (D), VMC-AMS. 9. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 10. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 11. Gordejev/Lebreton (EST/F), WSP-Husqvarna. 12. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 13. Hodges/Henderson (GB), WSP-Husqvarna. 14. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 15. Karing/Lamp (EST/EST), WSP-KTM. 16. B.Verhees/Wesselink (NL), VMC-AMS. 17. Erlecke/Freygang (D), VMC-Zabel. 18. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 19. T.Baltusis/M.Baltusis (LT), VMC-Husqvarna. 20. Hertfelder/N.Debruyne (D/B), WSP-Husqvarna.



2. Lauf: 1. Prunier. 2. Lielbardis. 3. Keuben. 4. Wilkinson. 5. Hermans. 6. Leferink. 7. Wijers. 8. Weiss. 9. Sanders/Vincent (B/NL), WSP-Mega. 10. Prümmer. 11. Hodges. 12. Weinmann. 13. Gordejev. 14. Peter. 15. T.van der Lagemaat/de Veene (NL), VMC-Zabel. 16. Lihtsa/Lina (LV), WSP-Husqvarna. 17. Hertfelder. 18. Erlecke. 19. Verhees. 20. Baltusis. 26. Hengster.



WM-Stand nach 8 von 18 Läufen: 1. Hermans 193 Punkte. 2. Prunier 176. 3. Wilkinson 152. 4. Vanluchene 137. 5. Keuben 129. 6. Weiss 128. 7. Lielbardis 110. 8. Leferink 101. 9. Sanders 85. 10. S.Brown 83. 11. Weinmann 81. 14. Prümmer 63. 17. Peter 35. 23. Hengster 8. 28. Erlecke 7. 29. Hertfelder 6. 37. Hofmann 1.