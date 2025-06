Fontanesi: «Möchte als Mutter Weltmeisterin werden»

Die sechsmalige FIM-Motocross-Weltmeisterin der Frauen, Kiara Fontanesi, hat zwei der drei Events der WMX 2025 gewonnen und betont, dass sie sich auf einer Mission befindet.

Kiara Fontanesi ist eine der älteren Fahrerinnen in der FIM WMX und bestreitet 2025 ihre fünfzehnte Grand-Prix-Saison, nachdem sie 2019 und 2022 pausiert hatte. Die sechsmalige Weltmeisterin fügte ihrem Erfolg in Spanien einen Sieg in Deutschland hinzu und liegt nach drei von sechs Events sechs Punkte hinter der roten Plakette in der Gesamtwertung.

WMX war der erste offizielle FIM-Wettbewerb für Frauen, nachdem die Serie 2005, 2006 und 2007 vom Status einer «Weltmeisterschaft» umgestaltet worden war. «Fonta» dominierte von 2012 bis 2015 und dann 2017 und 2018 mit dem eigenen Fonta Racing Team. Sie ist die erfolgreichste Fahrerin in der kurzen Geschichte dieser Kategorie, hat sich aber für 2025 ein neues Ziel gesetzt.

«Ich war fast vier Jahre lang nicht auf dem Podium und jetzt bin ich zurück und gewinne zwei Grands Prix in Folge», sagte sie in Deutschland. «Manchmal frage ich mich: ‚Warum mache ich weiter?‘ Die Antwort ist, dass ich noch einen großen Traum habe, nämlich den ersten Titel als Mutter zu gewinnen. Deshalb bin ich hier. Außerdem liebe ich, was ich tue. Das ganze System: hart arbeiten, müde sein und das Gefühl, nach einem harten Kampf zu gewinnen. Deshalb mache ich es immer noch. Sicherlich läuft meine Zeit ab, weil ich 31 bin, aber wenn ich sehe, dass ich zwei von drei Grands Prix gewinne, bedeutet das, dass ich immer noch um den Titel kämpfen kann, und ich werde mein Bestes geben, um mein letztes Ziel zu erreichen.»

Die Italienerin ist Mutter der Töchter Alaska und Skyler und verheiratet mit Devin Parenti, der ebenfalls Profisportler ist. Das Paar muss sein Trainings- und Wettkampfprogramm um die Schul- und Kindergartenzeiten herum organisieren. Obwohl Fontanesi zwei Meisterschaften mehr als die nächstbeste WMX-Fahrerin hat, strebt sie einen siebten Titel an.

«Zwei von drei [GPs im Jahr 2025] zu gewinnen, ist fantastisch, aber ich glaube, die meisten Fahrer sind nie wirklich zufrieden, und wenn man die Ziellinie überquert, neigt man dazu, eher das Negative als das Positive zu sehen», gab die GASGAS-Fahrerin zu. «Das ist mir in Deutschland passiert, denn statt mich über den GP-Sieg zu freuen, war ich etwas sauer, weil ich mit dem zweiten Platz [im zweiten Lauf] ein paar Punkte verloren habe. Es sind noch drei GPs zu fahren, und man kann noch einige Punkte holen. Wenn ich so weitermachen kann, wäre das perfekt.»

Fontanesi kämpft gegen die Teenager Lotte Van Drunen, die Titelverteidigerin, und Daniela Guillen in einer Meisterschaft, an der 30 Fahrerinnen teilnehmen. Es besteht jedoch eine große Kluft zwischen den Spitzenreiterinnen und den Nachzüglern in Bezug auf Geschwindigkeit und Talent. Die Grands Prix in den Niederlanden, der Türkei und Australien werden die Finanzen und die Unterstützung der WMX auf die Probe stellen (und gleichzeitig Fahrerinnen aus diesen Regionen zur Teilnahme motivieren) und der Serie neue Impulse geben. Van Drunen ist die klare Favoritin für ihr Heimrennen in Arnheim, wo sie 2024 einen Doppelsieg einfuhr, und Guillen gewann letztes Jahr in Afyonkarahisar (wo Fontanesi ebenfalls auf dem Podium stand). Australien wird für alle Neuland sein, da die MXGP seit 2001 nicht mehr dort zu Gast war.

Fontanesi ist mit ihren sechs Titeln, die sie alle mit Yamaha errungen hat, die erfolgreichste Rennfahrerin in der WMX. Die Neuseeländerin Courtney Duncan folgt mit vier Titeln und die Deutsche Stephanie Laier mit drei Titeln, den letzten davon 2011. Van Drunen strebt ihren zweiten Meistertitel an und führt derzeit die Gesamtwertung an.