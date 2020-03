Jeffrey Herlings über Gajser: «Der stärkste Gegner» Von Adam Wheeler

Motocross-WM MXGP © Ray Archer Jeffrey Herlings und Tim Gajser standen 2020 immer auf dem Tagespodium

Noch nie trafen Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und Tim Gajser (Honda) in der Motocross-WM MXGP in Topform aufeinander. Wenn die Saison fortgesetzt wird, können sich MX-Fans auf ein großartiges Duell freuen.

Wie in allen namhaften internationalen Rennserien wartet auch die Motocross-WM darauf, dass die Coronavirus-Pandemie zumindest soweit unter Kontrolle ist, damit die Saison fortgesetzt werden kann.

Denn nachdem die Meetings in Matterley Basin und Valkenswaard planmäßig über die Bühne gingen, wurden Neuquén/Patagonien, Arco/Italien, Arroyomolinos/Spanien, Águeda/Portugal sowie St Jean d'Angély/Frankreich und Indonesien abgesagt oder verschoben. Und jeder kann sich ausrechnen, dass Maggiora im Corona-Zentrum von Italien folgen wird.

Übrigens: Das Motocross der Nationen in Ernee ist weiterhin für Ende September eingeplant und würde somit nicht das Saisonende bedeuten.

Red Bull KTM-Star Jeffrey Herlings räumte in Großbritannien und den Niederlande die Tagessiege ab, der Weltmeister von 2018 gewann jeweils ein Rennen und führt die Gesamtwertung mit neun Punkten Vorsprung auf den aktuellen Champion Tim Gasjer (Honda) an. Der Slowene steht wie Herlings bei zwei Laufsiegen.

Der gegenseitige Respekt ist groß.

«Tim hat großartige Arbeit geleistet», sagte Herlings anerkennend über die Performance seines Rivalen, der in Valkenswaard aufgrund eines Problems im Qualifying nur von Startplatz 33 in die Rennen ging.

2017 haderten Herlings und Gasjser mit Verletzungen, 2018 ruinierte ein Sturz beim Vorsaisonrennen in Mantova die Saison des Honda-Piloten und 2019 war wiederum der KTM-Pilot über weite Teile verletzt. Nun befinden sich beide in körperlicher Topform.

«Es gibt viele gute Konkurrenten. im Moment sieht er aber am stärksten aus», grübelte Herlings. «Aber im Laufe von zwanzig GPs können so viele Dinge passieren. Ich will mich im Moment noch nicht zu sehr mit anderen Fahrern beschäftigen.»

Der aktuelle Motocross-WM-Kalender 2020

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

17.05.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-KymiRing, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú - Arroyomolinos, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2002 - Indonesien, TBA

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée